Inician obras de mitigación en Zona Rosa para reducir vulnerabilidad ante lluvias

El Plan Nacional de Mitigación, que contempla obras de drenaje y control de inundaciones en distintos puntos del país y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dispuesto $150 millones.

Foto: SDP.

San Salvador. El ministerio de Obas Públicas inició los trabajos de mitigación en el bulevar Sergio Vieira de Mello, colonia San Benito, en el sector de la Zona Rosa, distrito de San Salvador, para disminuir las inundaciones.

Esto es parte del Plan Nacional de Mitigación y contempla la construcción de una laguna de detención que permitirá controlar el flujo de aguas lluvias en la zona, un punto históricamente vulnerable a inundaciones durante la época invernal, explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

“Es una especie de cisterna donde vamos a retener 1,000 metros cúbicos de agua lluvia y tiene una dimensión de 180 metros de longitud para retener la cantidad de agua que normalmente se acumulaba en este sector; incluso se ha sobredimensionado para cualquier evento que podamos tener, como una tormenta tropical o un huracán, para controlar todas las aguas lluvias que se manejan en este sector”, agregó.

De momento hay un cierre parcial del bulevar Sergio Vieira de Mello, específicamente en el tramo frente al centro comercial Bambú City Center, cuyo acceso continúa habilitado para peatones y vehículos.

Los conductores que provienen del redondel Brasil deben utilizar como vía alterna la avenida Las Magnolias para reducir la carga vehicular en el sector. En tanto, el Viceministerio de Transporte ha dispuesto gestores de tráfico, señalización y coordinación con plataformas de navegación, como Waze y Google, para alertar a los conductores sobre el tramo intervenido.

“El plazo de construcción será menor de cuatro meses, menos de 120 días; esperamos terminar este proyecto incluso en tiempo récord, porque una obra como esta puede durar hasta ocho meses, sin embargo, estamos trabajando fuertemente para que se ejecute rápidamente”, afirmó el ministro.

El Plan Nacional de Mitigación, que contempla obras de drenaje y control de inundaciones en distintos puntos del país, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dispuesto $150 millones, para ejecutar el plan integral de drenajes en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).