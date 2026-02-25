Con aval de la Asamblea, BID otorgará fondos para reducir inundaciones en AMSS

El proyecto contempla nuevas obras de drenaje, la modernización del sistema de alerta temprana, con tecnología para monitoreo hidrometeorológico y mejor coordinación interinstitucional; son cuatro componentes que incluye el diseño y construcción de lagunas de laminación en la quebrada Buenos Aires, en Santa Tecla, y en la quebrada Merliot, en La Libertad, así como la rehabilitación de drenajes en zonas como la colonia Médica y Santa Lucía, y la intervención en bóvedas y obras de paso.

San Salvador. En cada invierno, el Área Metropolitana de San Salvador es objeto de inundaciones causadas por diversos orígenes que tienen que ver con la “cultura”, la deforestación inmisericorde y el diseño de las ciudades que la conforman.

Mientras se espera una nueva temporada de lluvias que iniciará en mayo, las autoridades municipales del AMSS se aprestan a recibir un aporte económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mismo que será utilizado para trabajar en la reducción de tales inundaciones.

La Asamblea Legislativa, autorizó, con 57 votos, la suscripción de un préstamo por $150 millones, para ejecutar un plan integral de drenajes y modernización del sistema de alerta, mediante el proyecto “Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador”, orientado a disminuir la vulnerabilidad de la población frente a eventos climáticos extremos y a mejorar la infraestructura urbana relacionada con la evacuación de aguas lluvias.

Esta línea de crédito ya estaba aprobada desde noviembre del año pasado, según lo anunció el BID en esa oportunidad de Wasington.

Las inundaciones recurrentes responden a una combinación de factores estructurales y urbanos, entre ellos la obsolescencia de bóvedas y colectores, el crecimiento acelerado de la urbanización que reduce las áreas de infiltración natural, la falta de infraestructura para retener aguas lluvias y la inadecuada disposición de desechos sólidos, confirman las autoridades.

El proyecto contempla nuevas obras de drenaje, la modernización del sistema de alerta temprana, con tecnología para monitoreo hidrometeorológico y mejor coordinación interinstitucional; son cuatro componentes que incluye el diseño y construcción de lagunas de laminación en la quebrada Buenos Aires, en Santa Tecla, y en la quebrada Merliot, en La Libertad, así como la rehabilitación de drenajes en zonas como la colonia Médica y Santa Lucía, y la intervención en bóvedas y obras de paso.

El segundo componente se centra en el fortalecimiento institucional, con la actualización del Plan Maestro de Drenaje del AMSS, estudios de preinversión y programas de capacitación técnica en gestión de riesgo, además de campañas de sensibilización ciudadana sobre el manejo adecuado de residuos.

Luego, el diseño e implementación de un sistema de alerta temprana con sensores para la medición y transmisión de datos en tiempo real, así como el equipamiento y mejora de los sistemas de comunicación y análisis de información. Y, finalmente, la administración, evaluación y auditoría para garantizar la correcta ejecución de los recursos.