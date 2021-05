Zúñiga informará a su gobierno situación de ESA para decidir «próximos pasos»

Estados Unidos está comprometido con el desarrollo de El Salvador, porque entiende que lo que pasa en El Salvador afecta a los Estados Unidos.

Foto: Embajada EUA.

San Salvador. El Enviado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, dijo este miércoles que, tras la reunión con diversos actores, incluido el Presidente Nayib Bukele, regresará a su país para informar a su gobierno sobre lo que ha escuchado respecto a los acontecimientos políticos del pasado uno de mayo en El Salvador.

Dijo que planteará la situación al Congreso, a la Casa Blanca y al Departamento de Estado para que se tomen las decisiones pertinentes y “para determinar los próximos pasos”.

En la reunión que el Presidente Bukele sostuvo con el Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador posterior a los hechos políticos del uno de mayo, Estados Unidos se abstuvo de asistir. En esa reunión se planteó la explicación del Ejecutivo respecto de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República.

Fue hasta el 10 de mayo que Estados Unidos decidió enviar a Zúñiga a escuchar lo que el Presidente Bukele y otros actores de la sociedad salvadoreña tenían que decir sobre los acontecimientos. La oposición política, sus tanques de pensamiento, sus ong afines y sus analistas, ya había descalificado las destituciones.

En sus declaraciones a la prensa, Zúñiga dijo este miércoles que ha venido al país “para continuar la tarea de trabajar en conjunto” con Centroamérica y El Salvador, para realizar una agenda, “para atender los intereses que compartimos con El Salvador, acerca de la creación de prosperidad, esperanza empleo y fortalecimiento de la seguridad y, más que todo, de la buena gobernanza en la región”.

Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional también descalifican las destituciones, porque consideran que no se dieron en el marco de la Constitución y del debido proceso.

Zúñiga lo dijo así en nombre de su país: “el dos de mayo, Estados Unidos declaró que estaba inconforme con esa decisión, pensábamos que no se había cumplido dentro del marco de la Constitución ni del procedimiento”.

Y así lo sigue sosteniendo Estados Unidos. “Seguimos pensando lo mismo, pero estuve aquí para hablar con todos los actores de la sociedad y del gobierno, incluyendo el Presidente de la República, en una reunión cordial, abierta y concreta, agradezco haber tenido estas reuniones y entender bien cuáles son los puntos de vista y dónde tenemos coincidencias y diferencias que son importantes para los Estados Unidos como para repetir la buena gobernanza y separación de poderes que son importantes para nosotros para crear las condiciones habilitantes para esa misma prosperidad y esperanza que sabemos que son importantes para El Salvador y Centroamérica”.

Lo anterior son puntos esenciales para atender las causas de la migración irregular y para recordar que “tenemos un compromiso con el bienestar de Centroamérica como países aliados y amigos”.

Zúñiga dice que las acciones del uno de mayo no contribuyen en ese esfuerzo porque no están dentro del procedimiento legal, “pero esas son determinaciones que deben tomar los salvadoreños. Entendemos que son decisiones que pertenecen al Estado de El Salvador, pero nosotros solo mostramos nuestra preocupación en que estas acciones no contribuyen en estos esfuerzos que sí tenemos compartido y donde sí tenemos interés, que es el crecimiento del país”, reiteró.