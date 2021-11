Yuri Rodríguez: “los reconocimientos son alimentos para bichos”

“Yo sé que soy un atleta destacado, el país lo sabe, los resultados lo dicen y un cartón no me va a servir de nada. Así que, si el objetivo es ayudar, ayuden de verdad, pero si solo es darse publicidad, pues se equivocaron de persona, conmigo no cuenten.

San Salvador. El Fisicoculturista Yuri Rodríguez, campeón mundial en la disciplina, rechazó este miércoles el último reconocimiento que le otorgó la Asamblea Legislativa como “Notable Atleta de El Salvador”, argumentado que con eso no se alimenta.

En un vídeo subido por Rodríguez, expresa que a los miembros de la Selecta Playera les dieron un reconocimiento e incentivos económicos por clasificar al Mundial en Rusia, donde no ganaron; a los seleccionados de fútbol de 1982, les dieron una pensión vitalicia por ir a un Mundial de Fútbol, donde no ganaron, dijo.

Aparte de ello, el fisicoculturista dijo que no quiere a políticos, patrocinadores o marcas “subidos al caballo del cartón” (del triunfo) solo por publicidad y las calificó de oportunistas, lo cual “detesto”, dijo.

Sobre los reconocimientos dijo que “no me sirve de nada, yo tengo tres estos y a cada atleta que representamos al país a nivel internacional se nos da año con año; así que no le miro nada de novedoso con que hagan una gran publicidad, diciendo que me van a dar algo, pero realmente lo que me van a dar es un cartón, que termina guardado en la bodega siendo alimento para bichos”

Les agradezco pero no 😔 gracias así no hagan algo de berdad o no hagan nada hace más el que calla, que el que hace para si mismo. pic.twitter.com/QFFZUrMOdG — Yuri Rodriguez (@Yuri24kesa) November 10, 2021

Dijo que eso no le da alimentación ni solvencia económica y que ni no van a darle algo que valga la pena, mejor que no hagan nada. “No, no es falta de humildad”, sentenció.

“Ahora que tenemos un verdadero campeón mundial no vamos a darle menos que un nombramiento de atleta destacado, yo sé que soy un atleta destacado, el país lo sabe, los resultados lo dicen y un cartón no me va a servir de nada. Así que, si el objetivo es ayudar, ayuden de verdad, pero si solo es darse publicidad, pues se equivocaron de persona, conmigo no cuenten, no quiero su cartón, no quiero ese reconocimiento, piensen en algo mejor para ofrecer y cuando lo tengan pues, entonces hablamos antes de hacerse publicidad, se los agradezco, pero no”.