Youtuber estadounidense MrBeast construye casas en El Salvador

En la iniciativa de MrBeast para construir viviendas en El Salvador, se asoció New Story, en cuya cuenta de X señaló que para empoderar a más familias para que obtengan su vivienda, se requiere también de la donación para lograrlo.

Fotos: MrBeast.

San Salvador. El famoso youtuber estadounidense, MrBeast, construyó más de una decena de casas en El Salvador, para entregárselas gratuitamente a igual número de familias que vivían en condiciones vulnerables.

Sin identificar el lugar donde se erigieron las viviendas el yotuber informa en un vídeo subido el pasado sábado sobre la construcción de las casas y el equipamiento de las mismas para que las familias beneficiadas tengan un techo digno y seguro.

Sin embargo, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló en sus redes sociales que el proyecto se desarrolló en San Vicente. “Seguimos trabajando en el resto de viviendas que componen el proyecto de San Vicente, legalizando para que más familias tengan la oportunidad de tener casa propia”, escribió la funcionaria.

Además, MrBeats construyó una cancha de fútbol para que la niñez y adolescentes practiquen ese deporte en un área adecuada y, para ello, les regaló uniformes y pelotas.

MrBeast ha construido más viviendas para personas que viven en condiciones peligrosas en Jamaica y México, entre otros países de América y El Caribe.

La ministra de Vivienda informó en sus redes que hace varios años, la institución que encabeza inició una colaboración con Gente Ayudando Gente, New Story y The Fuller Center for Housing, para llevar esperanza y hogares seguros a familias salvadoreñas en condición de vulnerabilidad.

“Recientemente nos contactaron con la increíble noticia de que MrBeast estaba interesado en donar 16 viviendas en un proyecto de 100 casas en San Vicente”, afirmó Michelle Sol, quien agradeció públicamente al youtuber porque no solo patrocinó la construcción de estas 16 casas, sino que también las amuebló completamente.

La funcionaria agregó que “ahora mismo estamos avanzando con la construcción de las otras 84 casas más en San Vicente, con un porcentaje de avance del 93%.