xAI y ESA impulsan primer programa nacional de educación con IA en el mundo

xAI ha señalado que la alianza con el Gobierno de El Salvador es una asociación histórica para diseñar e implementar, durante los próximos dos años, un sistema educativo nacional apoyado por inteligencia artificial.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La empresa de inteligencia artificial xAI y el Gobierno de El Salvador firmaron una alianza sin precedentes para implementar la tutoría personalizada con inteligencia artificial para más de un millón de estudiantes a nivel nacional.

Ambas partes señalaron que esta alianza tiene el fin de transformar uno de los sistemas educativos más rezagados de la región en un referente mundial de innovación y progreso social impulsado por la tecnología.

xAI ha señalado que la alianza con el Gobierno de El Salvador es una asociación histórica para diseñar e implementar, durante los próximos dos años, un sistema educativo nacional apoyado por inteligencia artificial. Esto convertirá a El Salvador en el primer país del mundo que ofrecerá tutoría personalizada con IA en todas sus escuelas públicas.

Para hacer efectivo este programa, se utilizará Grok, el modelo avanzado de xAI, para ofrecer experiencias de aprendizaje adaptadas a cada estudiante en las más de 5,000 escuelas públicas del país.

Se espera que así, la plataforma permitirá acelerar el aprendizaje individual y, al mismo tiempo, empoderará a miles de docentes como aliados fundamentales dentro del proceso educativo.

Según un comunicado divulgado este jueves 11 de diciembre, Para El Salvador esto representa el paso de un país que adopta tecnología para ser uno que la diseña y la implementa a gran escala, llegando a centros urbanos, zonas rurales y comunidades de distintos niveles socioeconómicos.

Mientras tanto, para xAI, se convierte en un modelo global de despliegue responsable y masivo de IA, aplicando sus herramientas, metodologías y capacidades a todo un sistema educativo, y demostrando su potencial para acompañar a países en transformaciones digitales de impacto real.

Al respecto, el presidente Nayib Bukele ha dicho que “El Salvador no espera que el futuro llegue; lo construye… Con xAI como líder en modelos de vanguardia y El Salvador como laboratorio de innovación, esta alianza está destinada a generar algo verdaderamente extraordinario para la humanidad.”

Sobre xAI

xAI, fundada por Elon Musk en 2023, es una empresa de inteligencia artificial con sede en el Área de la Bahía de San Francisco.

xAI se dedica principalmente al desarrollo de sistemas de IA avanzados que sean veraces, competentes y maximamente beneficiosos para toda la humanidad. La misión de la empresa es comprender la verdadera naturaleza del universo.