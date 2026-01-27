Walmart y Fundación Rafael Meza Ayau inauguran Aula STEAM en Soyapango

El nuevo Aula STEAM, ubicada en la Escuela Salesiana María Auxiliadora, impacta directamente a 380 personas (350 niñas y 30 docentes) quienes fortalecerán sus competencias tecnológicas y pedagógicas mediante procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores.

San Salvador. Walmart El Salvador, en alianza con la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) y la Escuela Salesiana María Auxiliadora, inauguró el Aula STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) como parte del proyecto Alto Impacto Soyapango.

Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a una educación innovadora e inclusiva en beneficio de la niñez y juventud del municipio, explicaron los protagonistas.

El proyecto Alto Impacto Soyapango, desarrollado por la Fundación Rafael Meza Ayau desde 2021, tiene como propósito contribuir a la mejorara de la calidad de vida de las familias del municipio mediante la articulación de sectores clave que permitan generar oportunidades de desarrollo económico y social.

En el marco de esta alianza, Walmart destinó una inversión total de 30 mil dólares en los últimos tres años, incluyendo una donación reciente de US$10,000.00, que ha permitido implementar diversos componentes del proyecto.

Estos componentes son el impacto colectivo, el crecimiento económico, el desarrollo Juvenil  (que incorpora la tecnología STEAM en centros escolares de Soyapango) y la primera Infancia.

Gracias a estas acciones, más de 10,000 personas han sido beneficiadas directamente con oportunidades educativas, económicas y sociales.

El nuevo Aula STEAM, ubicada en la Escuela Salesiana María Auxiliadora, impacta directamente a 380 personas (350 niñas y 30 docentes) quienes fortalecerán sus competencias tecnológicas y pedagógicas mediante procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores. Asimismo, esta intervención genera un impacto indirecto en aproximadamente 1,000 personas mediante actividades comunitarias y programas extracurriculares.

“Nada de esto sería posible sin el valor del impacto colectivo. Agradecemos de manera especial a WALMART por apostar por esta iniciativa y por sumarse, junto a la Fundación Rafael Meza Ayau y la Escuela Salesiana María Auxiliadora, a un esfuerzo que demuestra que las alianzas estratégicas generan transformaciones reales y sostenibles”, expresó Carla Meyer, directora ejecutiva de Fundación Rafael Meza Ayau.

Con esta iniciativa, Walmart reafirma su compromiso con una educación integral e innovadora que amplíe las oportunidades de aprendizaje y contribuya al desarrollo de las comunidades salvadoreñas, respondieron los representantes de Walmart.

