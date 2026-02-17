Walmart trae este verano rebajas especiales en más de 1.500 productos

Beneficios están disponibles tanto para compras en tiendas físicas como en línea.

Foto: Walmart.

San Salvador. Con la llegada del verano, las familias salvadoreñas podrán ahorrar y disfrutar de esta temporada gracias a las rebajas en más de 1.500 productos que ofrece el formato Walmart.

Además, cuenta con precios bajos todos los días, una iniciativa que busca acompañar a los consumidores en una de las épocas más esperadas del año, brindándoles soluciones accesibles, el esparcimiento y el bienestar.

La campaña “Verano”, estará vigente del 18 de febrero al 7 de abril en todas las tiendas de la cadena, la cual pone a disposición un amplio surtido de artículos de playa y piscina como inflables, juguetes y flotadores; así como hieleras, sillas plegables, sombrillas y accesorios para picnic.

También incluye equipos y artículos para camping y actividades al aire libre, bloqueadores solares, botellas de hidratación, productos para el cuidado corporal e higiene, además ropa ligera, calzado, sombreros y otros accesorios para el sol, entre otros.

Las vacaciones vienen con colores vibrantes que celebra el espíritu veraniego: Toallas con tonos energéticos, vajillas con diseños de temporada, muebles y detalles decorativos que llenan cualquier espacio.

Además, la marca ofrece jacuzzi, gazebos y hamacas perfectas para relajarse bajo el sol. Y porque el verano también se vive en familia, contamos con trajes de baño para todas las edades, con estilos modernos y divertidos.

Los momentos de convivencia se vuelven aún mejores con nuestras parrillas Expert Grill, ideales para preparar las mejores barbacoas en casa.