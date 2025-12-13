Walmart se suma a la campaña “Alimenta el Espíritu Navideño”

Con este aporte, se beneficiará a 1,300 niños de los departamentos de Usulután, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador.

Foto: Walmart.

San Salvador. En el marco de la temporada navideña, Walmart El Salvador se suma a la campaña “Alimenta el Espíritu Navideño”, desarrollada por el Banco de Alimentos El Salvador. Esta iniciativa busca llevar esperanza, bienestar y alegría a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Gracias al apoyo de Walmart, más familias podrán recibir alimentos y un mensaje de esperanza en estas fechas tan especiales.

La empresa realizó una donación de $14,000, fondos que permitirán la ejecución del Programa Ruta de Alimentos, orientado a promover la seguridad alimentaria y la nutrición en comunidades de todo el país.

Con este aporte, se beneficiará a 1,300 niños de los departamentos de Usulután, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador, quienes recibirán paquetes alimentarios que contribuirán a fortalecer su bienestar y mejorar su calidad de vida durante esta época especial del año.

“En Walmart creemos firmemente que cada acción solidaria puede transformar vidas. Nos llena de satisfacción unirnos al Banco de Alimentos El Salvador en esta campaña que refleja el verdadero espíritu navideño: compartir, apoyar y brindar esperanza a quienes más lo necesitan”, reflexionó Sandra Cáceres, Coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmart El Salvador.

Por su parte, María Inés Olivares, Directora General del Banco de Alimentos El Salvador expresó: “Esta iniciativa permite que más hogares vivan una Navidad con dignidad, seguridad alimentaria y un mensaje de solidaridad. Porque juntos podemos alimentar no solo mesas, sino también corazones”.

La primera entrega se realizó en el marco del Día Internacional del Voluntariado, en el que participaron asociados de Walmart Constitución y Centro de Distribución de Apopa, quienes celebraron con 100 niños del Centro de Atención de Niños Cinde, de Mejicanos.