Walmart realiza Ruta Pyme en El Salvador

La actividad forma parte de la estrategia de responsabilidad social y desarrollo sostenible de Walmart, a través de sus programas Una Mano para Crecer y Tierra Fértil.

Foto: Walmart.

San Salvador. Walmart El Salvador anunció la actividad Ruta PYME, una iniciativa más del Programa Una Mano Para Crecer, que busca impulsar el crecimiento y la proyección de las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas de manufactura, ofreciéndoles espacios para dar a conocer sus productos y conectar con los clientes salvadoreños.

Ruta Pyme se realizará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en Walmart Soyapango. Durante este fin de semana, los clientes tendrán la oportunidad de descubrir una variedad de productos elaborados por emprendedores locales, al mismo tiempo de disfrutar de un ambiente de fiesta con bailes típicos, degustaciones, globoflexia y clases de cocina, entre otras actividades para niños y grandes.

Las pymes que participan en El Salvador son: Típicos Nicole, Orgullo Guanaco, Tortiamigos, Sainsa y La Española. “Con Ruta PYME reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad salvadoreña, al brindar a nuestras pymes manufactureras una vitrina para crecer y fortalecerse en el mercado, dijo Sandra Cáceres, Coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmart en El Salvador.

La actividad forma parte de la estrategia de responsabilidad social y desarrollo sostenible de Walmart, a través de sus programas Una Mano para Crecer y Tierra Fértil.

Los beneficiados de ambos programas reciben el acompañamiento, capacitación y asesorías técnicas que les permiten mejorar la variedad y calidad de los productos. La compañía compró a proveedores nacionales más de USD 13.2 millones, durante el año pasado, beneficiando con ello a más de 135 empresarios locales entre manufactureros y agricultores en el país.