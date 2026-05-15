Walmart prepara la cancha para disfrutar al máximo el Mundial de Fútbol

Como en el fútbol, Walmart Centroamérica asume el papel del capitán de un equipo que, día a día, trabaja para acompañar a sus clientes y hacer de cada momento mundialista una mejor experiencia.

Foto: Walmart.

Centroamérica. Con la emoción de la Copa Mundial de Fútbol cada vez más cerca, Walmart Centroamérica da el pitazo inicial a esta temporada especial con una propuesta creada para que las familias salvadoreñas puedan disfrutar al máximo la gran fiesta del fútbol.

La primera jugada inició el 13 de mayo con la Previa Mundialista exclusivo en línea, un esfuerzo de e-commerce y 100% en línea que permite a las familias adquirir artículos con descuentos en categorías como electrónica y celebración.

La oferta incluye desde pantallas, celulares y equipos de audios, así como sofás, mesas, parrillas y productos esenciales para compartir y vivir plenamente la pasión del fútbol. Asimismo, en El Salvador las compras pagadas en línea con Tarjeta Walmart recibirán hasta 20% de ahorro adicional o la facilidad de adquirir artículos seleccionados con cuotas sin intereses.

Para que los clientes puedan armar su propio palco en casa, este período los formatos Supercenter (Walmart), supermercados (La Despensa de Don Juan) y bodegas (Maxi Despensa) se extenderá hasta el 26 de mayo.

La emoción continúa con la gran Campaña Mundialista de Walmart, disponible tanto en las tiendas físicas como en línea, y que comienza el próximo 3 de junio y se extiende hasta el 21 de julio.

En esta campaña participan categorías clave para la celebración y el disfrute, como perecederos, abarrotes y consumo, ofreciendo una propuesta integral para cada ocasión: desde la preparación de parrilladas, almuerzos y cenas, con productos que destacan por su frescura y variedad; así como snacks, cervezas y bebidas carbonatas. También forman parte de la jugada la ropa y artículos deportivos -como camisetas, guantes y pelotas del mundial- para vivir la experiencia.

La figura clave de estas campañas es el futbolista costarricense Keylor Navas, quien refuerza un mensaje de disciplina, esfuerzo y orgullo alineado con los valores de la compañía en Centroamérica.

Como en el fútbol, Walmart Centroamérica asume el papel del capitán de un equipo que, día a día, trabaja para acompañar a sus clientes y hacer de cada momento mundialista una mejor experiencia.

Walmart Centroamérica quiere demostrar que los grandes logros nacen del esfuerzo diario. Así como el jugador representa disciplina y compromiso en la cancha, la empresa y sus diferentes formatos se posicionan como el defensor del presupuesto de las familias, ofreciendo precios bajos todos los días.