Walmart reafirma que el rol de la mujer es un pilar en su fuerza laboral

El pasado 8 de marzo, El Salvador y el mundo conmemoraron el Día Internacional de la Mujer y, en ese marco, la empresa ha reiterado que “el ambiente de trabajo inclusivo evidencia uno de los valores más importantes de Walmart”.

Fotos: Cortesía.

San Salvador. En el mes de la mujer, Walmart de México y Centroamérica ha reconocido una vez más que en su planta de colaboradores, las mujeres desempeñan un rol sumamente importante.

El pasado 8 de marzo, El Salvador y el mundo conmemoraron el Día Internacional de la Mujer y, en ese marco, Claudia de Ibáñez, Gerente de Asuntos Corporativos de El Salvador ha reiterado que “el ambiente de trabajo inclusivo evidencia uno de los valores más importantes de Walmart”

Esta visión permite dar oportunidades de trabajo y espacio dentro de la empresa a toda persona, independientemente de su género; pero Walmart va más allá. Esas oportunidades las acompaña con programas que buscan un crecimiento colectivo, a través de sesiones, talleres y conversatorios que refuercen aspectos claves de equidad de género, desarrollando espacios en donde las mujeres puedan compartir su opinión, reciban consejos, conozcan y escuchen a personas que inspiren a superarse dentro de la compañía.

Pero la mayor muestra de la efectividad de este apoyo, la evidencias los testimonios y los ejemplos de superación y éxito dentro de la compañía, como el que representa Nancy Carbajal, una líder decidida a romper paradigmas.

Nancy Carbajal, encargada de la Red de Distribución de Transporte de Walmart El Salvador.

Con 12 años de experiencia en logística, inició su carrera como Ingeniera de Proyectos en Logística, área que le dio la oportunidad para mostrar su talento en un ambiente dominado por hombres y que le permitió demostrar que no existen barreras para desempeñar un cargo si se cuenta con el conocimiento y el deseo de superación.

Con el paso de los años, Nancy fue promovida como encargada de la Red de distribución de transporte de Walmart El Salvador, siendo la primera mujer líder que ocupa un cargo en esta área a nivel de Centroamérica.

“Soy apasionada del área de logística, me considero una mujer decidida a lograr mis sueños rompiendo paradigmas para colocarse entre los líderes de la compañía”, expresa.

Actualmente, es la encargada de tres centros de distribución en el país, desde el cual atiende a las 102 tiendas de la cadena y lidera alrededor de 400 personas.

Joceline Hernández es otro ejemplo de superación; venció estereotipos de género, desempeñándose como Operadora de Montacargas en El Centro de Distribución de Walmart El Salvador. Se distingue por ser la única mujer que se ha desempeñado como montacarguista, especialidad que usualmente era desempeñada por hombres.

La joven inició dentro de la empresa como auxiliar de rampa y luego de un tiempo, expresó a su jefe que estaba interesada en ocupar el puesto de montacarguista. Decidida a tomar ese reto, su jefe le brindó la oportunidad de aprender a manejar el montacarga, asumiéndolo con decisión y constancia.

Joceline Hernández, Montacarguista de Walmart El Salvador.

“Me considero una mujer exitosa porque he llegado hasta donde me he propuesto y seguiré retándome para alcanzar nuevos sueños y ser un ejemplo para los demás”, sostiene.

Así, Joceline motiva a otras mujeres a que sigan adelante, a eliminar obstáculos que solo existen en la mente y decidirse a realizar labores que representen retos profesionales para su desarrollo.

“He aprendido que las mujeres podemos hacer varias cosas, no podemos quedarnos en el mismo lugar por lo que siempre invito a otras mujeres a buscar oportunidades en la empresa para lograr cambios positivos”, ilustra.

En ese marco de superación también sobresale Beatriz Martínez, quien ha encontrado el éxito profesional aprovechando las oportunidades. Ella es la Gerente de La Despensa de Don Juan Altavista, después de lograr su primer empleo en el año 2003 en la compañía, como Auxiliar de Mercancías Generales en Walmart.

Desde entonces, gracias a su motivación, trabajo y búsqueda constante de la excelencia, ha destacado por el crecimiento profesional dentro de la empresa, tras ser capacitada en el manejo de las categorías de cristalería, librería y juguetes, para luego asumir como auxiliar de repedidos, área en la que permaneció exitosamente durante siete años.

Beatriz Martínez, Gerente de Tienda.

Después de esa experiencia ascendió a Coordinadora de Mercancías Generales y Abarrotes por siete años más, lo que le concedió la oportunidad de llegar a ocupar la Subgerencia de Tienda, para luego posesionarse como Gerente.

“Estoy agradecida con la compañía por permitirme crecer en todos estos años laboralmente y profesionalmente”, expresa.

Ahora, gracias al apoyo de la compañía, estudia un Técnico Universitario Virtual en Administración de Empresas con especialización en Retail”, en la Universidad Galileo de Guatemala.

“En Walmart creemos en la capacidad que tienen las mujeres de contribuir al desarrollo de la economía de un país, cuando apoyamos el crecimiento de una mujer sabemos que beneficiamos a todo un círculo: hijos, nietos, pareja, vecinos y comunidad en general”, finaliza Claudia de Ibáñez.

Walmart México y Centroamérica cuenta con 37,357 asociados, un 45% son mujeres, y, en El Salvador, de los 4,900 colaboradores, un 49% es talento femenino; de ese universo, el 4.7% son colaboradores con discapacidad física. Dentro de los puestos ejecutivos, un 68% de las posiciones son ocupadas por mujeres; en el indicador de liderazgo en tienda, la empresa tiene un 43% de representación femenina.

Walmart celebra el Mes de la Mujer.

En Walmart también hay tiempo para relajarse.

La familia de los colaboradores, también juega un papel preponderante.

La marca que apoya la inclusión.