Vuelve la emoción del béisbol con la Copa Shopping Center

El Torneo Nacional de Béisbol 2024 cuenta con la participación de los equipos Nacionales, Agabeisi, Bengoa y Bears.

Por: Carlos Hernández, prensa Fedebeis.

San Salvador. Los sonidos de los bates y pelotas vuelven a sonar con intensidad en el Parque Saturnino Bengoa al cantarse la voz de playball en el inicio del Torneo Nacional de Béisbol 2024, que se disputará hasta mediados de noviembre y en el que cuatro equipos luchan por el honor de alzar la Copa Shopping Center.

Las divisas Nacionales, Agabeisi, Bengoa y Bears, competirán durante nueve vueltas, disputando cada equipo un total de 27 juegos, en un campeonato que retorna las emociones de la pelota mayor al remozado parque nacional de béisbol, remodelado tras los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Los choques se disputan los días martes y jueves, desde las 6:00 pm, y los sábados con par de desafíos, desde las 2:30 de la tarde. Los actos protocolares de inauguración se llevarán a cabo este sábado 27 de julio, luego de finalizado el primer choque entre Nacionales vs Agabeisi (2:30 pm) y antes de iniciar el segundo entre Bears vs Bengoa (6:00 pm). La ceremonia contará con diversas personalidades ligadas al ámbito deportivo nacional y especialmente al del béisbol.

Tras la ronda regular, los dos mejores equipos disputarán un playoff final a un máximo de cinco encuentros para definir al campeón nacional de la categoría, en un torneo organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol (Fedebeis), contando con el gran respaldo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Además de reactivar el béisbol mayor en el país, el torneo contribuirá a la preparación de atletas con miras a las diversas competencias nacionales e internacionales a disputarse a partir del próximo año cuando dé inicio el próximo ciclo olímpico.

Los equipos para esta Copa Shopping Center están conformados por jugadores nacionales y algunos extranjeros que están residenciados en el país.

En la Copa Shopping Center el aficionado a la pelota local tendrá una buena combinación de futuras promesas con una buena dosis de veteranía en el diamante.

El equipo Nacionales, dirigido por Eduardo “Pichi” Palacios, contará entre sus filas con una gran cantidad de peloteros que han representado al país recientemente en competencias internacionales juveniles, como los lanzadores Maycol Panameño y Samuel Avilés.

La novena de Bengoa, dirigida por el experimentado manager venezolano Jesús “Chichí” Cartagena, conformó un robusto róster en el que destacan figuras como la del as del pitcheo salvadoreño Nelson Alfaro, quien viene de lanzar un no hit no run en la liga profesional de Guatemala, así como el jonronero José “Chepa” Rivas y el seleccionado nacional Wilfredo Ramírez.

Agabeisi, equipo dirigido por el venezolano Iván Colmenares, contará con una base importante de jugadores jóvenes que han tenido un desarrollo exitoso durante su ascenso en las diversas categorías de los torneos selectivos. Entre ellos resaltan los nombres de Naín Rosales, Jefferson Barrios y Max Hernández.

Los Bears serán dirigidos por el también venezolano Jorge Antelo, quien ejercerá la doble función de mánager-jugador. Tendrá entre sus filas a su compatriota Víctor Salazar, quien es el último pitcher en lanzar un juego sin hit ni carreras en nuestro país, así como con el también serpentinero Willian Louico, integrante del staffs de pitcheo del equipo nacional en los pasado Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los encuentros se disputarán a siete entradas y el costo de las entradas en el Parque de Pelota será de 2 dólares para todas las localidades, contando con seguridad, un cafetín y un grato ambiente familiar beisbolero. Por disposiciones de la Ley Nacional del Deporte, estará prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, así como está prohibido fumar en las instalaciones.