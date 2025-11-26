Vientos Nortes ingresarán este jueves al país y disminuirán temperaturas

Para el viernes 28 de noviembre, las condiciones serán similares y las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 30 km/h.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Durante la tarde de este jueves 27 de noviembre se prevé la incursión de Vientos Nortes en El Salvador, con intensidad de moderada a ocasionalmente fuerte, especialmente en zonas donde el relieve favorece el aceleramiento del viento, anunció el Ministerio de Medio Ambiente.

Para ese día, las velocidades oscilarán entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 40 a 60 km/h, lo cual será más notable en zonas altas del occidente, centro y norte del territorio nacional.

Con este evento de Vientos Nortes, las temperaturas no presentarán cambios; sin embargo, por efecto del viento, el ambiente se percibirá más fresco que en días anteriores, dijeron expertos del citado ministerio.

Para el viernes 28 de noviembre, las condiciones serán similares y las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 30 km/h, con ráfagas de 30 a 50 km/h, en las mismas zonas afectadas el jueves. Durante la tarde-noche del viernes, los Vientos Nortes comenzarán a dar paso a vientos norestes acelerados, manteniendo las ráfagas.