Vicepresidente Ullo asiste a toma de posesión de presidente de Costa Rica

Ulloa expresó el interés del país por conocer y profundizar la experiencia de Costa Rica en su proceso de ingreso a la OCDE, como parte de los esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades institucionales, la gobernanza pública y la inserción del país en espacios internacionales de cooperación.

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San José. El presidente Nayib Bukele será representado este viernes por el vicepresidente Félix Ulloa, en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado como nueva presidente de Costa Rica.

Fernández, miembro del partido Pueblo Soberano, es la segunda mujer en asumir la jefatura de Estado del país en sustitución de Rodrigo Chaves Robles, para el período 2026-2030, tras ganar con más del 48% de los votos en primera vuelta en febrero pasado.

El vicepresidente salvadoreño llegó este jueves a San José y fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en el marco de una jornada de alto significado democrático y diplomático para la región; posteriormente sostuvo una reunión bilateral con el vicepresidente electo de dicha nación, Douglas Soto, con el propósito de reafirmar los lazos de cooperación entre ambas naciones, informaron fuentes de la vicepresidencia salvadoreña.

Tras el respectivo saludo, Ulloa reiteró el interés del Gobierno de El Salvador por continuar profundizando las relaciones bilaterales con Costa Rica, a partir de una agenda común orientada al desarrollo, la seguridad, la integración regional y el bienestar de sus pueblos.

Ambas autoridades destacaron la relevancia de la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del Acuerdo Escudo de las Américas y de los distintos intercambios bilaterales sostenidos a la fecha; puesto que el vicepresidente electo también ha sido designado como Embajador de Costa Rica en los Estados Unidos.

Además, se hizo referencia a la importancia de avanzar en la operativización de los convenios suscritos con la nación costarricense en 2024.

De igual forma, se abordó el compromiso compartido de fortalecer la integración centroamericana, especialmente ante el próximo proceso de elección del secretario general del SICA, así como la oportunidad de impulsar una reforma del Sistema de la Integración Centroamericana que permita definir una agenda regional de interés común, incluyendo temas como la hipoteca centroamericana, el mercado de capitales y otros mecanismos que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.