Vicepresidente Félix Ulloa participa en foro económico Italia-América Latina

El funcionario invitó al vicepresidente Antonio Tajani, para realizar una visita a El Salvador, a fin de conocer de primera mano la nueva realidad del país.

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Roma. El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, en el marco del Foro Económico Italia–América Latina, organizado por el Instituto Ítalo–Latino Americano, espacio orientado a fortalecer el diálogo político y las relaciones económicas entre dichas regiones.

Ambos reiteraron su firme disposición de continuar fortaleciendo el diálogo político y profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.

En materia económica, abordaron los posibles intercambios comerciales y de inversión, resaltando el dinamismo de los vínculos entre Italia y América Latina, así como las perspectivas de ampliación en sectores estratégicos como industria, manufactura, energía e innovación tecnológica.

Durante la reunión, Ulloa compartió los cambios registrados en El Salvador en materia de estabilidad, seguridad y fortalecimiento institucional, factores que inciden favorablemente en el clima de inversión y en las perspectivas de desarrollo económico del país, particularmente en sectores como infraestructura estratégica, turismo e innovación.

Se intercambiaron puntos de vista sobre posibles iniciativas de cooperación, incluyendo el ámbito de la diplomacia jurídica, como un eje orientado a profundizar la relación bilateral y fortalecer los espacios de colaboración técnica e institucional.