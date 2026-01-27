UNINET El Salvador consolida su liderazgo en conectividad digital en El Salvador

Como parte de su visión de crecimiento responsable, la empresa continúa impulsando acciones que premian la fidelidad de sus clientes, mediante mejoras constantes en velocidad, beneficios comerciales y campañas orientadas a fortalecer relaciones a largo plazo, consolidando así una comunidad digital sólida y confiable.

Foto: Uninet.

San Salvador. UNINET El Salvador, una de las marcas líderes en servicios de internet y televisión digital en el norte del Área Metropolitana de San Salvador, está consolidando su posicionamiento en la zona.

La empresa, que se caracteriza por su innovación técnica, ingeniería especializada y un firme compromiso con la atención de calidad al cliente, cuenta con una infraestructura basada en fibra óptica con tecnología GPON, UNINET.

UNINET cuenta con el respaldo de TECNNITEL S.A. de C.V., empresa especializada en soluciones corporativas de telecomunicaciones, que aporta experiencia en diseño de redes de telecomunicación personalizadas, construcción e implementación de infraestructuras de red, mantenimiento preventivo y correctivo de redes y soluciones seguras, escalables y orientadas al crecimiento futuro.

Así, ofrece servicios de internet de alta velocidad, estabilidad y TV Digital HD, diseñados para cubrir las necesidades actuales de hogares, estudiantes, emprendedores y familias que demandan una experiencia digital confiable y continua.

Al momento, da servicio en Tonacatepeque (San Salvador Este); en Apopa y Nejapa (San Salvador Oeste); en Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado (San Salvador Centro); y en Quezaltepeque (La Libertad Norte);

Ejecutivos de la empresa dijeron que esta cobertura se ve respaldada por cuatro sucursales físicas estratégicamente ubicadas, lo que permite a la empresa brindar una atención cercana, personalizada y eficiente a todos sus clientes.

Más allá de la conectividad, UNINET se distingue por su enfoque en la experiencia del usuario, ofreciendo canales de atención directa, soporte técnico ágil y múltiples opciones de contacto, como WhatsApp, oficinas comerciales y su sitio web oficial www.uninetsv.com, así como su número de atención 7923-8226.

“En UNINET agradecemos profundamente la confianza de cada uno de nuestros clientes. Nuestro compromiso es continuar ofreciendo rapidez, estabilidad y calidad en cada conexión, respaldados por una ingeniería sólida y un equipo humano enfocado en servir. Crecemos gracias a la confianza de nuestra comunidad y trabajamos todos los días para estar a la altura de esa confianza”, Destacò Santos Hernàndez Quevedo, gerente general de Tecnnitel S.A. de C.V. y Uninet El Salvador.