Un saludo a ese héroe de mil batallas

Lo vi alejarse hasta que se perdió, no sin antes recoger la basura que afea a la ciudad, en su trayecto, sin recibir el agradecimiento porque nos limpia las calles; más bien ignorado por la mayoría, sino por todos.

Por: Gregorio Morán.

San Salvador. Apareció de pronto delatado por los espejos del vehículo. Era delgado, moreno, pelo largo, con el peculiar uniforme de los desechos sólidos. Su cola de macho se mecía en su espalda. Son las 9:15 a.m., aproximadamente, de un jueves.

La mayoría de los conductores, sino todos, lo ignoran. Quizás ni lo vean; pero ahí está, blandiendo su escoba, su pala y otros instrumentos que necesita para recoger la basura que usted o yo lanzamos indolentes a la calle. Está en la esquina de la 33 a.n. y la 1a c.p. del distrito de San Salvador. Se le ve feliz haciendo su trabajo.

Quizás se llame Juan, José, Amílcar… ¿quién sabe? Pero quien sea, está aportando para que la ciudad luzca mejor. Mientras recoge la basura que incluye las hojas secas de los árboles, este hombre se acomoda sus auriculares y empieza a cantar… en inglés. En sus oídos suena Dancing Queen, de ABBA.

En su rostro se denota paz, mientras su corazón disfruta la música de ABBA.

Termina su trabajo en la esquina mencionada y se aleja hacia el norte, sobre la 33a avenida. No renuncia a su canto de acuerdo al repertorio que escucha, y sigue su labor.

Lo vi alejarse hasta que se perdió, no sin antes recoger la basura que afea a la ciudad, en su trayecto, sin recibir el agradecimiento porque nos limpia las calles; más bien ignorado por la mayoría, sino por todos.

Pero él sigue, es real, se llame como se llame, mañana volverá a intentar limpiar la ciudad y, seguramente, cantando para espantar la soledad que vive a pesar de tanta gente que pasa por las calles.

Un saludo a ese ciudadano héroe de mil batallas. Algun día podría agradecérsele por contribuir a crear una ciudad más próspera, sin la basura que, indolentes, lanzamos a la calle.