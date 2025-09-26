Tres sospechosos detenidos por muerte de joven ocurrida en San Salvador

También fueron detenidos en calidad de cómplices, Wilmer Alexander Portillo y Carlos Adonay Martínez Alaz, quien se encargaron de llevar con engaños a la víctima, al lugar donde fue asesinado.El principal sospechoso aparece en el centro.

Foto: PNC.

San Salvador. Tres sospechosos de participar en el homicidio de un joven de 24 años ocurrida el pasado 24 de septiembre en el centro de San Salvador, han sido detenidos en las últimas horas por las autoridades de Seguridad Pública.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, informó esta mañana en sus redes sociales que se identificó al principal sospechoso como William Armando Cañas Pacheco, alias “Pelón”, quien habría propinado una golpiza con objeto contundente a la víctima.

También fueron detenidos en calidad de cómplices, Wilmer Alexander Portillo y Carlos Adonay Martínez Alaz, quien se encargaron de llevar con engaños a la víctima, al lugar donde fue asesinado.

En su momento, la Policía informó del homicidio del joven, señalando que el responsable sería el exnovio de la joven que mantenía una relación sentimental con la víctima.

Villatoro destacó que, “en el pasado, criminales como estos podían huir y burlar la justicia. Ahora, todo aquel que atente contra la vida de otro será localizado, procesado y enviado a prisión por décadas”.

Con la muerte violenta de este joven, en el mes de septiembre ya suman ocho casos, contra los cinco registrados en el mismo período en 2024.