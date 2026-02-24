Tres remeros a finales en el Mundial Virtual de Remo Indoor 2026

De cara a las finales, la expectativa está centrada en la ejecución estratégica y la mejora de marcas personales, entendiendo estas instancias como escenarios de aprendizaje de alto nivel.

Foto: Indes.

San Salvador. El Salvador participa en el Campeonato Mundial Virtual de Remo Indoor 2026, logrando la clasificación de tres de siete atletas a las finales programadas para el sábado 28 de febrero.

Una de las clasificadas es Dora Escobar, quien avanzó a la final en la categoría peso ligero 40-44 años, tras registrar un tiempo de 03:44.5 minutos, asegurando su lugar entre las mejores del mundo en su división.

En la rama juvenil, Andrés Berganza clasificó a la final U17 con un crono de 03:02.3 minutos; mientras que Diego Peña hizo lo propio en la categoría U19 al marcar 03:03.5 minutos.

Más allá de los resultados individuales, la participación refleja un avance significativo en la proyección internacional del remo salvadoreño en comparación con el año anterior, consideró el presidente de la federación salvadoreña de remo, Roberto Carlos López.

Competir en este tipo de campeonatos representa una vitrina internacional para medir el nivel técnico y físico frente a potencias mundiales. “No solo es una competencia, es una oportunidad para evaluar objetivamente nuestro rendimiento y confirmar que el remo salvadoreño está dando pasos firmes hacia escenarios de mayor exigencia”, señaló López.

Sobre el significado de alcanzar finales mundiales, el dirigente fue enfático: “Demuestra que El Salvador está consolidando un proceso serio de desarrollo. Cuando el talento se acompaña con planificación se puede competir al más alto nivel”, sostuvo.