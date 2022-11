Tres profesionales de L.A. destacan en listado de 25 Innovator of Americas

Esta iniciativa reconoce a los líderes que están superando los límites de la industria de las relaciones públicas y de marketing en toda la región; en la ocasión se destaca a profesionales provenientes de Brasil, México y Venezuela entre los reconocidos en el ranking, junto a Claudia Daré, co-fundadora de la agencia de relaciones públicas panregional, LatAm Intersect PR.

Foto: Cortesía.

Centroamérica. PRovoke Media , la comunidad profesional y de medios de relaciones públicas líder en el mundo, anunció la décima lista anual ‘Innovator 25’, presentando a los profesionales más innovadores de todo el continente americano.

Este listado, que se ha convertido en un importante barómetro de la industria para la creatividad y la innovación, reconoce a los profesionales que están superando los límites de dicha industria.

La lista incluye tres profesionales de América Latina (Brasil, México y Venezuela), una región reconocida por sus esfuerzos para combinar la creatividad con comunidades diversas, para desafiar las prácticas comerciales tradicionales a menudo obsoletas y tomar riesgos para cambiar el comportamiento y alcanzar objetivos.

Gabriela Buada Blondell –fundadora de Calidosccopio Humano, defensora de los derechos humanos, profesora e investigadora– de Venezuela; Jaspar Eyears –CEO de Another– de México; y Claudia Daré –co-fundadora y directora general de LatAm Intersect PR, que opera en más de 10 países latinoamericanos– de Brasil, figuran entre los profesionales seleccionados para esta lista.

Claudia es una profesional galardonada que cuenta con más de 30 años de experiencia en periodismo, relaciones públicas y comunicación. Fundó LatAm Intersect PR con el deseo de poner en práctica todo aquello en lo que creía –metodologías de trabajo, conexiones con profesionales y periodistas de América Latina consolidadas a lo largo de su carrera– junto a su co-fundador, Roger Darashah.

“La innovación es una herramienta y un principio para generar nuevos resultados y transformación. No siempre se trata de nuevas ideas, pero sin duda se trata de la creatividad para usarlas. Como mujer y empresaria brasileña, estoy muy orgullosa de figurar en esta lista y poder ser una inspiración para más profesionales”, señala.

“La base sobre la cual se consolida nuestra agencia fue un desafío al ‘status quo’: creemos en relaciones públicas orgánicas y merecidas que consisten en la capacidad de persuadir a las personas de hacer uso de las relaciones, así como la fuerza del argumento–, en un momento en que nuestro sector recurría cada vez más a la publicidad de paga como alternativa”.

Agrega que, “si bien amamos y dependemos de las marcas de nuestros clientes, no representan nuestro punto de partida, sino nuestro destino. Nuestro punto de partida siempre será la audiencia a la que nuestros clientes buscan atraer, por lo que los escuchamos y conectamos con ellos en sus términos”.

Cuando se le preguntó qué consejo le daría al sector de relaciones públicas sobre la adopción de innovación, Claudia respondió: “escuchen, lean y estén al tanto de las tendencias. No tengan miedo de ser audaces y ponerse al frente. Y también, sigan recopilando historias –incluso si no cuentan con el cliente que encaje en ese momento– para que cuando llegue ese cliente en particular, estén listos.”