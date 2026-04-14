Tres fallecidos en siniestros viales en menos de 24 horas

En tres emergencias atendidas por Comandos de Salvamento, hubo como consecuencia la pérdida de vidas humanas.

Foto: CDS.

San Salvador. Comandos de Salvamento de El Salvador, ha atendido una serie de accidentes de tránsito en distintas partes del país, en las últimas horas, los cuales han dejado alrededor tres personas fallecidas, dos de ellas motociclistas.

Sobre la 29ª. Calle Poniente y 5ª. Avenida Norte, los socorristas de Comandos de Salvamento auxiliaron a conductor de motocicleta quien resultó con lesiones de gravedad luego de haber sido arrastrado por vehículo particular, según versiones de testigos.

El joven es un repartidor a domicilio, identificado como Francisco Valle Iraheta, de 24 años, quien fue ingresado de emergencia en el Hospital Zacamil, donde horas más tarde falleció debido a los traumas recibidos.

Otro motociclista identificado como Kevin Alexander Paredes López, de 28 años, también perdió la vida cuando se conducía sobre la carretera que conduce de Aguilares a Suchitoto.

Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar del percance vial, sin embargo, el joven motociclista ya no presentaba signos vitales.

Esta mañana de lunes, voluntarios de Comandos de Salvamento atendieron otra emergencia vial; un automotor chocó contra un árbol, en carretera que de Santiago de María conduce al Cerro El Tigre, en las cercanías de la finca Los Diamantes.

Comandos de Salvamento utilizaron equipo hidráulico para poder recuperar el cuerpo sin vida de Jesús Arias, de 65 años, quien conducía el automotor.