Trazan ruta nacional en foro ambiental para fortalecer áreas naturales

También se firmó un convenio de diagnóstico bioecológico integral y del estado de salud del ecosistema arrecifal salvadoreño, con la Red de Observadores Ciudadanos.

Foto: SDP.

San Salvador. Este jueves, durante la tercera jornada del Foro Ambiental Nacional 2025, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y plan de acción 2025-2030, para fortalecer, restaurar y orientar líneas sostenibles para la protección de los recursos naturales del país.

Se trata de una hoja de ruta que va a guiar hacia un futuro sostenible y resiliente y una apuesta para proteger la riqueza natural, restaurar lo degradado y aprovechar responsablemente los recursos que garantizan el bienestar poblacional.

También se busca generar investigación aplicada para la toma de decisión en prevención de desastres.

El plan está dividido en la visión y la misión nacional; tres ejes estratégicos, diez metas nacionales, 24 acciones estratégicas, 95 acciones operativas y un sistema de monitoreo y gobernanza multisectorial.

El eje uno es la biodiversidad activa, funcional y en equilibrio con el entorno; el dos, la biodiversidad conectada e integrada con el bienestar de las personas y la competitividad; y, el tres, biodiversidad en armonía con las personas, la innovación y el desarrollo.

“Todas las metas están relacionadas con la seguridad de nuestros ecosistemas, generación de empleo verde e innovación productiva”, expresó la directora de Biodiversidad y Ecosistemas de del Ministerio de Medio Ambiente, Isabel Contreras.

En este contexto, también se firmó un convenio de diagnóstico bioecológico integral y del estado de salud del ecosistema arrecifal salvadoreño, con la Red de Observadores Ciudadanos.

Así, el gobierno aumenta el esfuerzo por desarrollar un Estado sostenible, que permita aprovechar la riqueza natural, sin generar un impacto negativo en los ecosistemas.