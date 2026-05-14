Transformación que no se ve: poder estratégico de infraestructura invisible

Evaluar es el primer movimiento. Parece obvio, pero es donde más organizaciones tropiezan. La tentación de correr hacia la inteligencia artificial o la nube sin claridad del punto de partida es enorme.

Por: Alejandro Dirgan.*

San Salvador. La realidad cotidiana de miles de organizaciones es una de altos costos, más riesgos y equipos de TI agotados que dedican la mayor parte de su energía a sostener lo existente. Y mientras tanto, el negocio exige continuidad absoluta. Durante años hemos hablado de nube, contenedores, microservicios e inteligencia artificial. Tecnologías poderosas, sin duda, pero hay una confusión frecuente: creer que la transformación depende únicamente de ellas.

La verdad es menos visible y más profunda. El corazón del negocio sigue latiendo en plataformas tradicionales, sistemas y máquinas virtuales que sostienen lo más crítico: facturación, logística, identidad, transacciones financieras. No generan titulares ni glamour, pero sin ellas nada funciona, por lo que las empresas viven una paradoja: quieren construir su futuro con tecnologías de vanguardia, pero siguen despegando desde pistas que no han evolucionado al mismo ritmo.

Transformar no es elegir entre lo nuevo y lo tradicional, es lograr que ambos avancen juntos en equilibrio. Esta urgencia es reforzada por los siguientes datos. IDC señala que el mantenimiento de sistemas tradicionales es hoy la principal fuente de sobrecostos. Y Forrester advierte que hasta el 80% del presupuesto de TI se destina únicamente a mantener lo existente. Por lo tanto, si una organización no transforma la base, lo nuevo no es evolución.

La modernización sostenible no es un salto abrupto del on-premise a la nube ni de máquinas virtuales a contenedores. Es un viaje progresivo, hecho de pasos inteligentes que reducen riesgos, generan mejoras visibles y se alinean con el negocio sin detener la operación. Optimizar lo que ya existe, automatizar lo repetitivo, integrar nuevas prácticas sin destruir lo que funciona. Esa es la diferencia entre disrupción y madurez.

Pero hay algo aún más importante: la transformación no ocurre en el software, ocurre en las personas que lo hacen posible.

El verdadero cambio llega cuando los equipos de TI dejan de ser vistos como simples solucionadores de problemas y se convierten en protagonistas que habilitan el futuro del negocio. Para lograrlo propongo un marco simple: visionar, inspirar y actuar. Visionar implica imaginar una TI que impulse la estrategia. Inspirar significa traducir cada logro técnico en valor tangible para la organización. Actuar es dar pasos concretos: estabilizar, automatizar, medir, repetir.

Evaluar es el primer movimiento. Parece obvio, pero es donde más organizaciones tropiezan. La tentación de correr hacia la inteligencia artificial o la nube sin claridad del punto de partida es enorme. Sin diagnóstico, cualquier iniciativa es un salto al vacío. ¿Qué infraestructuras sostienen el negocio? ¿Qué procesos siguen siendo manuales? ¿Cómo se conectan las operaciones con los objetivos estratégicos?

Después viene mejorar: más velocidad, menos incidentes, menos fricción. Adoptar metodologías ágiles en operaciones, trabajar con incrementos continuos, establecer indicadores claros —tiempos de aprovisionamiento, reducción de incidentes, ahorros visibles— y eliminar cuellos de botella. Mejorar no es un proyecto puntual, es un hábito que convierte la evolución en cultura.

Incorporar es el siguiente paso. No se trata de destruir lo existente, sino de sumar prácticas que convivan en equilibrio con lo tradicional. Automatización inteligente, seguridad avanzada, inteligencia que actúe como copiloto y multiplique el talento escaso. El resultado no es sólo eficiencia técnica: es tiempo recuperado para innovar.

Medir cierra el ciclo y, al mismo tiempo, lo reinicia. La transformación no se valida con discursos, sino con datos. Cuando los tiempos se reducen, los incidentes bajan y los costos se optimizan, el equipo de TI deja de percibirse como centro de costos y se reconoce como generador de valor estratégico.

Y entonces se repite. Porque la modernización no es un destino, es un hábito organizacional.

Me gusta pensar en la infraestructura como la energía de un hospital de última generación. Podemos admirar los robots quirúrgicos y la tecnología visible, pero lo que realmente sostiene todo es lo invisible: la electricidad estable, el oxígeno, la temperatura controlada. Si esa base falla, todo lo demás se convierte en caos.

En las empresas ocurre algo similar. Podemos mostrar aplicaciones modernas y proyectos de inteligencia artificial, pero si la infraestructura invisible sigue siendo frágil, el crecimiento será limitado y el riesgo permanente. La modernización real comienza en lo esencial: fortalecer la base operacional, que casi siempre vive en el sistema operativo. Cuando esa base es consistente, segura y diseñada para entornos empresariales —como sucede con plataformas maduras como Red Hat Enterprise Linux— lo nuevo puede escalar con confianza.

Cuando esa transformación es completa, el negocio crece más rápido. No porque adopte la última tendencia, sino porque construye sobre una plataforma consistente, resiliente y preparada para evolucionar. Todo viaje empieza con una conversación honesta sobre el punto de partida. Entender dónde estamos, mapear fricciones, alinear expectativas. A partir de ahí, cada paso suma valor.

La infraestructura invisible no busca protagonismo. Pero cuando se transforma, se convierte en el motor silencioso que acelera todo lo demás.

* Líder de la plataforma RHEL para Latinoamérica en Red Hat.