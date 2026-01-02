The Freestyle+ de Samsung, una pantalla portátil con IA más poderosa

La nueva edición del proyector portátil The Freestyle+ combina portabilidad compacta, brillo mejorado y optimización de pantalla impulsada por IA, para que el usuario disfrute la transmisión, los juegos y la visualización flexible a más lugares y momentos. El dispositivo será exhibido en el CES, que tendrá lugar del 6 al 9 de enero en Las Vegas.

Foto: Samsung.

Seúl, Corea. Samsung Electronics anunció hoy el lanzamiento global de The Freestyle+, su último proyector portátil impulsado por IA diseñado para brindar una experiencia de entretenimiento más flexible y personalizada en una amplia gama de espacios.

Presentado antes de CES 2026 en Las Vegas, The Freestyle+ se basa en el diseño distintivo del Freestyle original al tiempo que incorpora capacidades de IA más inteligentes, brillo mejorado y funciones de entretenimiento ampliadas, lo que permite a los usuarios disfrutar del contenido con mayor libertad, con una configuración o ajuste mínimos.

“The Freestyle+ refleja la visión de Samsung de crear pantallas que se adapten naturalmente a cómo las personas viven y se mueven entre espacios”, afirmó Hun Lee, vicepresidente Ejecutivo del Negocio de Pantallas Visuales de Samsung Electronics.

En el núcleo de The Freestyle+ se encuentra AI OptiScreen, la tecnología de optimización de pantalla impulsada por IA de Samsung, que ajusta automáticamente la imagen para adaptarse a diferentes espacios, permitiendo a los usuarios simplemente apuntar, colocar y empezar a ver.

AI OptiScreen incluye un conjunto de funciones inteligentes diseñadas para optimizar automáticamente la imagen en diferentes superficies y entornos:

La función 3D Auto Keystone corrige automáticamente la distorsión incluso al proyectar sobre superficies irregulares o no planas, como esquinas, cortinas o paredes en ángulo.

Real-time Focus (Enfoque en tiempo real) ajusta continuamente el enfoque a medida que el proyector se mueve o gira, lo que ayuda a mantener imágenes nítidas y estables sin desenfoque ni ruido visual.

Screen Fit (Ajuste Automático de Pantalla) ajusta automáticamente la imagen para que coincida con el área de la pantalla cuando se utiliza con un accesorio de pantalla de proyector compatible

Wall Calibration (Calibración de pared) analiza el color o el patrón de la superficie de proyección y minimiza las distracciones visuales para una visualización más nítida.

Esta experiencia de visualización inteligente está reforzada por Vision AI Companion, la plataforma de IA personalizada de Samsung para pantallas, que integra una versión mejorada de Bixby con servicios de IA de socios globales para permitir una interacción más natural y conversacional con el contenido en pantalla.