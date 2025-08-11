Terremoto causa daños en Turquía la noche del domingo

Luego del sismo principal, la agencia de gestión de desastres (AFAD) reportó siete réplicas de magnitud superior a 3.0, pese a lo cual solo se reportan cuatro personas heridas y otras dos atrapadas bajo los escombros en Sındırgı.

Foto: Redes sociales

Turquía. Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balıkesir, oeste de Turquía, a las 19:53 horas del domingo 10 de agosto (hora local), informaron fuentes internacionales.

Tales fuentes señalaron que el epicentro se localizó en Sındırgı, Balıkesir, donde se derrumbaron varios edificios, incluida una casa de tres plantas en el centro de la ciudad.

Luego del sismo principal, la agencia de gestión de desastres (AFAD) reportó siete réplicas de magnitud superior a 3.0, pese a lo cual solo se reportan cuatro personas heridas y otras dos atrapadas bajo los escombros en Sındırgı. En la aldea de Gölcük también se derrumbó un minarete de una mezquita. De momento se habla de al menos diez edificios se derrumbaron en dicha localidad donde también varias casas resultaron dañadas.