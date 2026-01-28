Tendencias que redefinen la forma de comer, entrenar y recuperarse

Personalización, tecnología y ciencia aplicada marcan los principales cambios en la nutrición, el entrenamiento y el bienestar cotidiano.

Foto: Herbalife.

El Salvador. A medida que las personas replantean cómo nutren su cuerpo, crece la búsqueda de hábitos más intencionales, personalizados y basados en ciencia práctica.

Este cambio se refleja en distintos frentes: desde los hábitos de compra y los videos de preparación de comidas hasta las conversaciones cotidianas sobre entrenamiento, recuperación y bienestar.

Según la directora de Performance Deportiva, Nutrición y Educación de Herbalife, Krissy Ladner, el escenario del bienestar en 2026 estará marcado por la personalización, la practicidad y el foco en el bienestar a largo plazo.

Estos enfoques se aplican tanto para apoyar el bienestar digestivo, manejar el estrés, tomar decisiones alimentarias más conscientes o potenciar el entrenamiento y la recuperación. “Los pequeños hábitos diarios siguen siendo el camino más eficaz para lograr avances significativos”, señala la especialista.

En este contexto, la experta destaca seis temas de bienestar que influirán en la forma en que las personas se alimentan, entrenan y se recuperan a lo largo del año, para quienes buscan vivir su mejor versión.

La salud intestinal como prioridad

Cada vez más personas incorporan suplementos y alimentos ricos en fibra como avena, legumbres, vegetales, frutos rojos y mezclas simples de fibra para apoyar el bienestar digestivo, la saciedad y mantener niveles estables de energía durante el día.

“Este regreso a lo básico refleja un interés más amplio por alimentos que favorecen el funcionamiento intestinal, ayudan a manejar el apetito y contribuyen al equilibrio digestivo en general”, explica Krissy.

Apoyo a la mente y al manejo del estrés

La alimentación y la suplementación se utilizan cada vez más para manejar el estrés, mejorar el enfoque y mantener el equilibrio a lo largo del día.

Alimentos ricos en omega-3, magnesio, vitaminas del complejo B, colina y antioxidantes ganan protagonismo, mientras que muchas personas también reducen el consumo de alcohol para tener mañanas con mayor claridad y energía.

Además de la nutrición, prácticas como yoga, caminatas, meditación y ejercicios suaves se consolidan como herramientas cotidianas. “En 2026, apoyar la claridad mental a través de la alimentación y la rutina pasa a ser una práctica común”, refuerza Krissy.

Transparencia y confianza en los ingredientes

Los consumidores buscan mayor claridad sobre lo que contienen los productos que consumen. En lugar de seguir declaraciones poco comprensibles en las etiquetas, crece la preferencia por listas de ingredientes simples, formulaciones con propósito y marcas confiables.

También aumenta el interés por alimentos menos procesados, con ingredientes reconocibles y que, cuando es posible, promuevan un enfoque más cercano a los alimentos integrales y de origen vegetal, especialmente entre los más jóvenes.

El foco deja de estar en la perfección y pasa a estar en la comprensión: cómo se elaboran los productos y la confianza en su calidad.

El crecimiento de la nutrición personalizada

La nutrición se vuelve cada vez más ajustada a las necesidades individuales. La gente personaliza su dieta y hábito de suplementación para apoyar el equilibrio hormonal, la salud ósea, el metabolismo y la recuperación, adaptando sus rutinas a medida que cambian el cuerpo y las etapas de la vida.

Este movimiento refleja un enfoque que trabaja a favor del cuerpo. La personalización deja de ser una idea de nicho y se convierte en una forma práctica de sentirse mejor en el día a día.

Hábitos impulsados por la tecnología

La tecnología está transformando la manera en que las personas comprenden y optimizan su salud. Aplicaciones de nutrición, monitores de sueño y herramientas inteligentes de recuperación ayudan a personalizar la alimentación, los planes de entrenamiento y las rutinas diarias.

Estos recursos ofrecen una visión más clara de cómo el cuerpo responde a la comida, al estrés y al movimiento, facilitando la construcción de hábitos efectivos.

Evaluaciones con inteligencia artificial, pruebas domiciliarias de biomarcadores y herramientas personalizadas de suplementación amplían el acceso a información que antes estaba limitada a entornos clínicos.

De este modo, resulta posible ajustar proteínas, hidratación, micronutrientes y estrategias de recuperación con base en datos en tiempo real, y no en suposiciones.

En 2026, la personalización apoyada por la tecnología seguirá redefiniendo el bienestar cotidiano, ayudando a los consumidores a tomar decisiones más informadas y a crear rutinas alineadas con sus necesidades, preferencias y objetivos de desempeño.

La creatina mantiene su impulso

La creatina ya forma parte de la conversación y todo indica que llegó para quedarse. Antes asociada principalmente a atletas de fuerza, hoy se reconoce como una herramienta eficaz para mejorar la potencia, la calidad del entrenamiento y la recuperación muscular.

Su adopción entre mujeres activas resulta especialmente llamativa, con cada vez más personas incorporando la creatina a su rutina para apoyar la fuerza y mantener un estilo de vida activo.

“La creatina seguirá siendo uno de los suplementos más confiables y mejor estudiados para quienes buscan constancia y mayor fuerza”, concluye Krissy.