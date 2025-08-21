TELUS Digital entrega Centro Comunitario de Aldeas Infantiles SOS en Santa Tecla

Más de 740 niños y jóvenes, así como sus familias, han sido beneficiados con la recuperación total de un complejo tras 20 años de abandono.

Foto: Telus.

Santa Tecla. TELUS Digital El Salvador culminó uno de sus proyectos sociales más emblemáticos en el país: la rehabilitación integral del Centro Comunitario de Aldeas Infantiles SOS, ubicado en la comunidad Las Margaritas, distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.

Esta intervención, desarrollada durante tres ediciones consecutivas del TELUS Days of Giving (TDOG), consolida a esta empresa tecnológica como ciudadano corporativo que co-crea soluciones duraderas junto a otros actores sociales y con las comunidades donde opera.

Durante estas tres ediciones, 3,638 voluntarios se movilizaron para recuperar un complejo que permaneció cerrado durante dos décadas a causa de la violencia en la zona. Gracias a una inversión estratégica de más de $463,300, hoy este espacio renovado se ha convertido en un lugar de inclusión, aprendizaje y cuidado, al servicio de las familias de la comunidad y orientado a su recuperación física, funcional y emocional.

“Esta inversión no solo restauró estructuras; devolvimos vida, dignidad y futuro a una comunidad entera. En TELUS Digital creemos que la ciudadanía corporativa auténtica se ejerce cuando las empresas dejan de ser observadoras y se convierten en parte activa de la solución. Esta obra es prueba de que el compromiso sostenido, la colaboración estratégica y el poder del voluntariado pueden transformar no solo espacios, sino también futuros enteros”, afirmó José Calderón, vicepresidente de Operaciones de TELUS Digital El Salvador.

En la fase I (2022) se abordó el enfoque en la primera infancia Inversión USD $ 105,000.00 Se rehabilitaron oficinas administrativas y cuatro hogares, incluyendo techos, instalaciones eléctricas, sanitarios y áreas comunes. Esto permitió la creación de espacios para Círculos de Familia y un Centro de Bienestar Infantil, beneficiando a 200 niños y a más de 500 familias.

En la fase II (2023) la atención se centró en la adolescencia, con una inversión USD $151,000, con los que se restauraron seis viviendas adicionales, un área de juegos, un salón de usos múltiples y jardines. Esta etapa permitió ofrecer formación vocacional, habilidades para la vida y atención sociofamiliar a más de 250 adolescentes y jóvenes.

En la fase III (2024) se buscó el desarrollo de talentos con una inversión de USD $190,330 y se crearon espacios para la instalación de una Sala de Arte y Cultura, un Programa de Refuerzo Escolar y nuevas salas que se equiparán para poder tener el sistema STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Esto ha beneficiado a una comunidad de 740 personas, gracias a una alianza sólida con Aldeas Infantiles SOS, con quien TELUS Digital comparte una visión de desarrollo comunitario sostenible y colaborativo.

“Por casi veinte años esta instalación tuvo sus puertas cerradas, y ahora regresa con un nuevo propósito y con la fuerza de ser un lugar de esperanza, donde nacen nuevas oportunidades para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias de Santa Tecla”, mencionó Patricia Flamenco, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS.