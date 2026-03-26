Talcigüines: tradición, fe y turismo marcan agenda cultural en Semana Santa santaneca

Con actividades como esta, Santa Ana reafirma su potencial como destino turístico durante la Semana Mayor, combinando tradición, cultura y vivencias únicas que trascienden generaciones.

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Santa Ana. La temporada de Semana Santa en el occidente del país se perfila como una de las más atractivas para el turismo cultural, y uno de sus eventos más emblemáticos ya tiene fecha confirmada: los tradicionales Talcigüines de Texistepeque se celebrarán el 30 de marzo a las 8:00 a.m. en el Parque Central.

Este evento, que forma parte del calendario religioso y cultural de la región, reúne cada año a cientos de visitantes nacionales e internacionales que buscan vivir de cerca una de las representaciones más simbólicas de la Semana Santa salvadoreña.

Los Talcigüines, personajes vestidos de rojo que encarnan al demonio, recorren las calles en una dramatización que representa la lucha entre el bien y el mal, culminando con la derrota del mal ante la figura de Jesús.

En Texistepeque

Más allá de su valor religioso, esta tradición se ha consolidado como un atractivo turístico clave en el departamento de Santa Ana, especialmente en el distrito de Texistepeque, donde la identidad cultural se vive con intensidad. La actividad no solo dinamiza la economía local, sino que también fortalece el patrimonio intangible de la zona.

Para quienes buscan experiencias auténticas durante Semana Santa, este evento se posiciona como una parada obligatoria dentro de la ruta turística del occidente del país. La recomendación es llegar temprano, hidratarse y prepararse para una experiencia cargada de simbolismo, historia y energía colectiva.

Con actividades como esta, Santa Ana reafirma su potencial como destino turístico durante la Semana Mayor, combinando tradición, cultura y vivencias únicas que trascienden generaciones.