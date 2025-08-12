Sustainable Design Center: nueva visión de diseño sostenible en El Salvador

Con este espacio, Sustainable Design Center se convierte en un actor clave en la transformación del diseño sostenible en el país.

Foto: SDC.

San Salvador. La misión de Sustainable Design Center está guiada por tres principios fundamentales: crear espacios significativos y sostenibles; conectar a las personas, la naturaleza y el diseño; y conservar los recursos que hacen posible la vida.

A través de conexiones con personas, marcas e instituciones con la misma visión, se espera generar un fuerte impulso en el marco regional de proyectos sostenibles.

Liderado por un equipo con más de 10 años de experiencia diseñando caminos alineados con la sostenibilidad, se inauguró Sustainable Design Center, el primer centro de diseño sostenible en Centroamérica.

Se trata de una plataforma para impulsar un movimiento profundo de sostenibilidad dentro del diseño de interiores, transformando la forma en que diseñamos, producimos y adquirimos piezas de diseño para nuestros hogares y proyectos, con un giro hacia la ética y la intención.

Sustainable Design Center está compuesto por un showroom de piezas de diseño sostenible, una tienda colaborativa de marcas locales e internacionales, un laboratorio de materiales y propotipado circular, un área Tech que aplica innovación tecnológica, herramientas digitales e Inteligencia Artificial al diseño; con el acompañamiento de expertos que comparten su asesoría para proyectos conscientes.

Todo esto se complementa con un calendario de iniciativas incluyendo ferias, talleres y redes de creativos para impulsar el crecimiento del desarrollo sostenible dentro de la industria del diseño en la región, donde el objetivo es promover desde el punto de vista académico, el cambio cultural que dirige el interés hacia un estilo de vida consciente y responsable.

“Desde que SDC era un sueño en planificación, imaginábamos no solo un espacio, sino una plataforma para impulsar un movimiento profundo de sostenibilidad dentro del diseño de interiores, transformando la forma en que diseñamos, producimos y adquirimos piezas de diseño para nuestros hogares y proyectos, con un giro hacia la ética y la intención”, compartió al respecto Nathalia Torres, CEO de Sustainable Design Center.

Con este espacio, Sustainable Design Center se convierte en un actor clave en la transformación del diseño sostenible en el país, continuando el legado de sostenibilidad de sus marcas de diseño de interiores, colecciones de muebles y las fases recientemente integradas: Airbnb y SDC showrooms, compuestas por piezas desarrolladas con un enfoque sostenible y ambiental.