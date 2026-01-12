Suspenden proyectos a constructora de viviendas Salazar Romero

La tarde de este lunes 12 de diciembre un equipo del Sistema de Vivienda conformado por personal legal, técnico y social, personal de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Competencia, se reunió con representantes legales de la empresa Global Developers S.A. de C.V., desarrolladora del grupo de Salazar Romero.

Foto: MV.

La Libertad. El gobierno ha suspendido los permisos de construcción a la empresa Salazar Romero, luego de graves daños materiales causados a varias familias en la residencial Ciudad Versalles.

Se refiere a la inundación de al menos 20 viviendas en Ciudad Versalles, causando pérdidas cuantiosas a las familias, lo cual ocurrió tras las fuertes lluvias de la noche del sábado 10 de diciembre, debido a que la etapa afectada no está terminada, pero aún así se entregan viviendas, a fin de empezar a cobrar las elevadas cantidades de pago mensual por la vivienda, según las autoridades.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló que “quedan suspendidos los permisos de construcción y parcelación a nivel nacional para la empresa Salazar Romero y sus empresas aliadas, hasta que se garantice el cumplimiento de todos los procesos legales y se haya retribuido a las familias afectadas por los hechos ocurridos”.

La funcionaria agregó que no se puede permitir que se juegue con la necesidad de las personas ni que esta empresa realice procesos que pongan en peligro sus vidas.

La tarde de este lunes 12 de diciembre un equipo del Sistema de Vivienda conformado por personal legal, técnico y social, personal de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Competencia, se reunió con representantes legales de la empresa Global Developers S.A. de C.V., desarrolladora del grupo de Salazar Romero.

En esta reunión las autoridades reiteraron oficialmente sobre las medidas que se han comunicado, es decir, que la empresa asumirá el 100% del costo de los daños, desde artículos personales hasta vehículos, que se prohíbe a la empresa Salazar Romero y a sus empresas aliadas continuar realizando cobros a las familias en concepto de crédito inicial o cualquier otro pago relacionado, mientras el proceso se encuentre en revisión, no se permitirá el desalojo de las familias ni se va a generar intereses a favor de la empresa y todo monto cancelado a la empresa deberá ser descontado del valor total pactado de la vivienda.