Suecia cambia alerta de viaje para El Salvador gracias a la seguridad pública

Las alertas de viajes son advertencias o sugerencias dictaminadas por un país de origen a sus ciudadanos para que tomen decisiones sobre la conveniencia de viajar o no a un país determinado.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El Gobierno de Suecia actualizó su alerta de viaje y calificó a El Salvador como “uno de los países más seguros de Latinoamérica”, informaron fuentes de la Cancillería salvadoreña.

El gobierno sueco destaca que el Gobierno de El Salvador tomó medidas contra los extintos grupos criminales y decretó un estado de emergencia desde 2022, disposición que se ha reflejado en el descenso de delitos significativamente.

Fuentes oficiales han contabilizado más de mil días sin homicidios en El Salvador, desde que está en vigencia el Régimen de Excepción

La modificación anunciada por Suecia refleja los avances en el ámbito de seguridad y representa las oportunidades que tiene el país centroamericano en el desarrollo del turismo, inversión extranjera y los negocios, destaca la Cancillería.

En esa línea, El Salvador, a través de su Red Diplomática y Consular, continúa trabajando por la proyección del país, el turismo y la atracción de inversiones a fin de inyectar dinamismo en la economía nacional.

Gracias a la labor de la Cancillería salvadoreña, diversos países han actualizado estas consideraciones de viaje, entre los que destacan México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, ahora, Suecia.