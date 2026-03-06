Soyapango, Campeón Nacional Juvenil de béisbol

La novena de Marcos Martínez derrotó 11 carreras por 4 a Bengoa-Zacamil para llevarse la serie final dos juegos a uno y levantar el trofeo ante el público asistente al Parque Saturno Bengoa.

Por: Carlos Hernández, Pensa Fedebeis.

San Salvador. La novena de Soyapango se proclamó Campeón Nacional Juvenil 2025-2026 tras derrotar el paso din de semana 11 carreras por 4 al equipo de Bengoa-Zacamil en el tercer y decisivo juego de la gran final, disputado en un colorido Parque Saturnino Bengoa, con una gran afluencia de fanáticos durante todo el playoff

El equipo dirigido por el manager Marcos Martínez, aseguró el triunfo en la parte alta de la cuarta entrada en la que fabricaron un rally de seis anotaciones ante el abridor rival Carlos Salazar. Jareth Interiano abrió el capítulo recibiendo cuatro malas y luego se estafó la segunda. Con un out, Wesley Hernández chocó un largo doble entre jardín central y derecho para impulsar la primera carrera del juego. Minutos después también pisaría el plato con otro biangular, esta vez de Luis Roque, una línea silbante paralela a la raya de la izquierda.

Un error en batazo de Daniel Urbina, permitió que entrara la tercera y otro pecado, frente a conexión de Alex Pineda, sumó la cuarta. Mateo Rivas es llamado desde el bullpen, y tras un wild pitch, un boleto y posterior robo de Miguel Martínez, así como un roletazo de César Castillo que encontró mal colocada a la defensa, se agregaron dos para llegar a la media docena.

Soyapango marcaría otra en el cuarto, un racimo de tres en el quinto gracias a un doble de José Teodoro López que limpió las bases y la última en la alta de la séptima. El receptor Teodoro López fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie final, recibiendo su merecido trofeo.

“Me siento muy feliz, las cosas salen bien cuando uno trabaja humilde. La clave fue jugar pelota y ayudarles mucho en lo psicológico, ser como un papá, darles consejos y orientarlos de la mejor manera”, comentó el mánager Martínez ante de recibir el clásico baño de agua para celebrar de parte de sus jugadores.

Luis Roque estuvo muy solvente sobre la lomita por Soyapango, trabajando 4.2 entradas en las que admitió tres carreras, y llegando a los 95 pitcheos, que por bases de competencia dictaminó su salida. “Me siento muy feliz y contento por lo que he hecho, desde el inicio ya venía con la mentalidad de hacer las cosas bien, y gracias a Dios se me dieron”, contó el abridor y ganador desde el montículo, quien además ligó un par de hits, entre ellos un doble, y remolcó una anotación.

Para el MVP, José Teodoro, el campeonato obtenido es el premio al esfuerzo que tuvieron durante toda la temporada, tanto en entrenamientos como en el juego. “Estoy muy feliz, nos merecíamos este campeonato, ante un gran rival. Gracias a Dios, me salió el batazo clave en el momento justo y ganamos”, dijo.

Tras el último out se procedió a la ceremonia de premiación con medallas y trofeos a primer y segundo lugar de parte de los directivos de la Federación Salvadoreña de Béisbol, encabezada por su presidente Máx Hernández.

El primer juego de la final fue ganado por Soyapango con marcador de 11 carreras por 10; mientras que Bengoa-Zacamil igualó la final al imponerse 12 por 2 en el siguiente juego.