Sorteo LOTRA N°419 Dedicado a la Gran Logia Cuscatlán

En un cierre solemne, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del vigésimo de la semana y, como símbolo de gratitud, recibió una placa de reconocimiento por parte los masones.

Foto: LNB.

San Salvador. La Lotería dedicó su último sorteo a la Gran Logia Cuscatlán, una entidad que nació en El Salvador en el año 1912. Desde entonces enseña sus elevados principios a los hombres que desean trabajar por el progreso y la justicia, cultivando sus virtudes, sin distinción de razas, ni de credos políticos o religiosos.

Los masones modernos, guiados por su compromiso con la humanidad, han fundado históricas instituciones filantrópicas como el Club Rotario, los Boy Scouts, el Club Shriners, Grotto y los Cedros de Líbano, con presencia internacional.

En el país, también se les puede ver trabajando activamente para aliviar las necesidades de quienes los rodean.

En la previa al sorteo estuvieron presentes como invitados de honor el vicepresidente de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador, Fernando Javier Aceto Contreras, quien compartió la trascendencia histórica y el legado de su labor,

También asistió Juan Carlos Otaegui Cañas, secretario de la Junta Directiva de la organización y presentó los premios principales de la jornada.

Este miércoles, el Primer Premio de $195,000 (Billete N.° 28138) no fue vendido; el Segundo Premio de $20,000 (Billete N.°03717) No vendido; el Tercer Premio de $10,000 (Billete N.°14754) vendido.

Recuerde participar en el próximo sorteo, que pondrá en juego un Primer Gran Premio de $390,000 y visitar la exposición conmemorativa por los 155 años de historia de la Lotería, disponible en la sala temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA) de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.