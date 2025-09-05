Sorteo LOTRA 418 fue dedicado al lago de Ilopango

Al jugar con LOTRA y LOTÍN, las personas también hacen beneficencia.

Foto: LNB.

San Salvador. La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el Sorteo de este miércoles 3 de septiembre al Lago de Ilopango, considerado el lago natural de origen volcánico más grande de El Salvador.

Con su área de 8 x 11 kilómetros, el lago se sitúa entre los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y La Paz, en el centro del país y ofrece diversidad de posibilidades turísticas para disfrutar mediante paseos en lanchas, en motos acuáticas, buceo, pesca y paseo en kayaks o hidro pedales, hasta tomar un baño en las orillas.

Durante la preparación del participó Abigail Colindres, jefe de Mercadeo de Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), quien acompañó en la presentación de los premios mayores y eligió el orden de introducción de los maletines a la cámara de aire.

El Team Lotería le entregó un marco con el vigésimo conmemorativo que circuló durante la semana en ocasión de la dedicatoria.

En el último sorteo, los resultados fueron los siguientes:

Primer Premio: $360,000 (Billete N° 13512, vendido); Segundo Premio: $20,000 (Billete N° 27462, no vendido); Tercer Premio: $10,000 (Billete N° 06039, vendido).

Todos los resultados oficiales pueden ser consultados en www.lnb.gob.sv y descubrir si tu “algún día” es hoy.

Al jugar con LOTRA y LOTÍN, las personas también hacen beneficencia. Durante el mes de agosto, gracias a las compra se beneficia a 7,602 salvadoreños, con una inversión de $58,229.60 a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, llevando salud y bienestar a las familias salvadoreñas. En el próximo sorteo se pondrá en juego un Primer Gran Premio de $195,000.