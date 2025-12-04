Sonido de estadio en casa: las soundbars potencian experiencia deportiva

Con las tecnologías exclusivas Q-Symphony, SpaceFit Sound Pro y Amplificador de Voz Activa Pro, que se conjugan en tu TV Samsung experimentas un efecto envolvente completo, graves más profundos y diálogos más claros.

Foto: Samsung.

San Salvador. Estamos en plena temporada de grandes eventos deportivos, un momento en el que la pasión por el deporte trasciende las canchas y se convierte en una experiencia compartida.

Los partidos se transforman en la excusa perfecta para reunir a familias y amigos, crear rituales, compartir emociones y disfrutar juntos de cada jugada, gol o punto decisivo.

Más que solo competencia, estos encuentros fortalecen vínculos, generan recuerdos memorables y convierten cada transmisión en una oportunidad para celebrar y conectar alrededor de los equipos que despiertan nuestra pasión.

Ver competencias deportivas en casa va mucho más allá de las imágenes. Los recursos sonoros son fundamentales para la inmersión en las competencias: desde el golpe de un penal hasta el lanzamiento de una canasta en el baloncesto.

En el ecosistema Samsung, la integración entre el televisor y la soundbar potencia esta experiencia, ya que la tecnología exclusiva Q-Symphony permite que los altavoces de ambos dispositivos actúen de manera sincronizada, ampliando la sensación de sonido ambiental.

Es esta sinergia la que hace que las soundbars de Samsung sean capaces de transformar cada momento del juego en una experiencia aún más envolvente.

Los modelos de barras de sonido para TV de Samsung, como Q990F, Q930F y Q800F, con inteligencia artificial, también cuentan con la tecnología SpaceFit Sound Pro, que analiza el espacio y ajusta el audio para ofrecer graves optimizados. Además, con el Amplificador de Voz Activa Pro (AVA), el usuario puede disfrutar de diálogos más claros, incluso cuando hay ruido ambiental o sonidos de fondo en el contenido que esté viendo.

Juntas, las soundbars y las TVs de Samsung brindan una experiencia sonora reconocida por la prensa especializada, combinando IA, sonido adaptativo e integración perfecta.

“Hasta el mejor televisor se transforma cuando se combina con una soundbar, ideal para quienes se preparan para ver grandes estrenos o incluso importantes torneos deportivos con una experiencia de estadio, pero en la comodidad de su hogar”, afirma Celso Barros, director de Visual Displays para Samsung.

La eficiencia y practicidad de las soundbars sustituyen la experiencia de un home theater, ofreciendo una instalación mucho más sencilla y un diseño compacto, ya que eliminan la necesidad de múltiples altavoces distribuidos en el ambiente, cables y configuraciones complejas.

Además, las soundbars Samsung combinan bajo consumo energético y materiales duraderos, alineando entretenimiento de calidad con sostenibilidad, lo que hace que la inversión sea aún más relevante y accesible.

Reconocimiento del mercado

Samsung lidera globalmente el mercado de soundbars desde hace 11 años consecutivos. El éxito continuo de la marca se debe a la experiencia sonora inmersiva que ofrecen sus soundbars y a la perfecta integración con los televisores Samsung.