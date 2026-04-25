Sistema Fedecrédito entrega donativo de mochilas en centros escolares

Esta iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que el SISTEMA FEDECRÉDITO impulsa continuamente.

Foto: SF

San Salvador. En el marco de su compromiso con la educación, SISTEMA FEDECRÉDITO entregó el 21 y 22 de abril 800 mochilas a centros escolares ubicados en los distritos de San Sebastián y Santo Tomás.

Cada mochila contenía cuadernos, squeeze, borrador, sacapuntas, pegamento, lápiz, regla, alcohol gel y golosinas.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que el SISTEMA FEDECRÉDITO impulsa continuamente, con el objetivo de generar mejores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes, fortaleciendo así su desarrollo académico.

Las instituciones educativas beneficiadas en esta oportunidad fueron escuela de Educación Parvularia y Complejo Educativo Federico González, ubicadas en San Sebastián; centros escolares El Porvenir y Dr. Antonio Díaz, en Santo Tomás.

La donación fue entregada por Claudia Ábrego de Méndez, gerente de Comunicaciones, en nombre y representación de FEDECRÉDITO; a través de este tipo de apoyos, SISTEMA FEDECRÉDITO continúa trabajando por el bienestar de las comunidades, convencido de que la educación es un pilar para el progreso del país.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.