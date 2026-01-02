Sismo magnitud 6.5 afectó al estado de Guerrero y otras ciudades en México

En la Ciudad de México se reportan 12 personas lesionadas, así como la caída de cinco postes y cuatro árboles, y 18 reportes por falta de suministro eléctrico en distintas colonias. Preventivamente se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso y se realizan inspecciones en 34 edificios y cinco viviendas.

Foto: Sismológico Nacional.

México. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, hasta las 12:00 horas de este viernes 2 de enero, se han registrado 420 réplicas, la mayor de 4.7 de magnitud, después del sismo de 6.5 de magnitud, ocurrido a las 07:58 horas, con epicentro a 4 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Allí, el movimiento fue percibido con mayor potencia por la población y se realizaron evacuaciones preventivas en edificios y hoteles. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado informó que, tras el sismo, se activaron de inmediato los protocolos de atención y evaluación en los 85 municipios de la entidad.

No se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente atenciones por crisis nerviosa. De manera preliminar, se registran afectaciones materiales como derrumbes carreteros, fugas de gas, daños en viviendas, inmuebles públicos y hospitales en municipios como Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tixtla, Chilapa, Chilpancingo, Tlapa, Eduardo Neri y Técpan de Galeana, los cuales continúan en proceso de evaluación, informan las autoridades.

El Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) reporta que el Hospital Regional de Acapulco presenta vidrios rotos y caída de plafones. La Clínica Hospital de Chilpancingo reportó 12 pacientes evacuados (cuatro a domicilio, dos a Tlapa y Ometepec, cinco a hospitales de apoyo en Cuernavaca y uno en evaluación). Y la Clínica familiar de Acapulco informó la evacuación de pacientes, sin afectación a personal; habilitación de consultorio para emergencias y crisis de ansiedad.

En Acapulco, el Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez realizó cierres y reaperturas preventivas de sus operaciones derivado de las réplicas. Tras una revisión preliminar de la infraestructura se determinó que las instalaciones son seguras y operables; solo se identificó la caída de plafones. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó que, tras la revisión de áreas operativas y terminales, no se identificaron daños que comprometan la seguridad, por lo que las operaciones continúan con normalidad.