Siguen cayendo remanentes de pandillas en diversos lugares del país

Todos fueron identificados a través de la plataforma ONI en donde se comprobó que tiene orden de captura por agrupaciones ilícitas.

Foto: PNC.

San Salvador. Las autoridades de Seguridad han capturado en las últimas 48 horas a al menos diez remanentes de pandillas en distintos lugares del país.

Solo en La Libertad Sur, la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador a varios pandilleros del programa Libertad, de la MS13 en el departamento de La Libertad.

Se trata de María de los Ángeles López de Ortiz, alias Mari Piojo, de 24 años; Reina Isabel López de López, alias Mujer de Calavera, de 44; Luis Antonio Hernández, alias Fogel, de 37; José Arístides Pérez Mendoza, alias Pan Dundo, de 59; José Edgardo López Palacios, alias Calavera, de 47; y Edith Veraliz Romero de Ortiz, alias Mujer del Catrín, de 33 años.

Todos los detenidos cuentan con orden de captura vigente por agrupaciones ilícitas y serán remitidos al juzgado que los requiere.

En ese mismo departamento, pero en un procedimiento distinto realizado más temprano, fueron capturados otros pandilleros de la MS13 identificados como Franklin Humberto Nerio Alegría, de 24 años, y Saúl Enrique Vásquez Quintanilla, de 28 años.

En Santa Ana, el pasado domingo fueron capturadas en Santa Ana dos pandilleras, una de la MS13 y otra de la M18; la primera es Teresa de Jesús Ramírez, de 52 años, con antecedentes delincuenciales desde 2008.

Fue capturada tras una denuncia por hurtos que cometía en un supermercado ubicado sobre el final del bulevar Los 44, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.

La segunda es Vanessa Marjorie Crespín Medrano, alias la mujer del Sayper, con antecedentes desde 2017 por extorsión agravada. Fue ubicada mediante la plataforma ONI en un patrullaje policial sobre la 21 avenida Norte y 6ª calle oriente, en Santa Ana.