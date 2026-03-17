Siete señales que pueden indicar que una app móvil es falsa

Las aplicaciones falsas pueden esconder malware, robar información personal o incluso generar cargos no autorizados. Especialistas de ESET comparten una serie de recomendaciones para identificar apps sospechosas antes de descargarlas y evitar riesgos para la seguridad.

Foto: ESET.

Centroamérica. Los smartphones se han convertido en herramientas centrales para la vida diaria: desde operaciones bancarias y compras online hasta el acceso a redes sociales o servicios de entretenimiento.

Esta gran cantidad de información y actividades convierte a los dispositivos móviles en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, que distribuyen aplicaciones falsas o maliciosas para robar datos sensibles o dinero de los usuarios.

En este contexto, los especialistas de ESET advierten que muchas de estas amenazas se distribuyen a través de tiendas de aplicaciones no oficiales o mediante apps que imitan a servicios populares, aprovechando la popularidad de determinadas plataformas para engañar a los usuarios.

Para ayudar a identificar este tipo de engaños, ESET comparte siete recomendaciones para detectar aplicaciones móviles falsas antes de instalarlas.

Revisar la cantidad de descargas. Si se trata de una aplicación muy conocida que debería tener miles o millones de descargas, pero aparece con pocos usuarios o no figura entre las más populares, podría tratarse de una aplicación impostora.

Leer las reseñas de otros usuarios. Las valoraciones pueden ofrecer pistas importantes. Una gran cantidad de comentarios negativos o reseñas demasiado similares entre sí pueden indicar la presencia de valoraciones falsas o generadas por bots.

Analizar el diseño y el logo. Las apps maliciosas suelen imitar el diseño de aplicaciones legítimas, aunque a menudo presentan pequeñas diferencias en el logo, el color o los elementos visuales. Ante la duda, es recomendable comparar el diseño con el sitio oficial del proveedor.

Verificar que realmente exista una app oficial. No todos los servicios ofrecen aplicaciones móviles. Antes de descargar una app asociada a un servicio popular, conviene revisar el sitio oficial de la empresa para comprobar si realmente existe una aplicación y acceder desde allí a los enlaces oficiales de descarga.

Revisar el nombre y la descripción. Las aplicaciones legítimas suelen cuidar la calidad de su presentación. Errores de ortografía, descripciones poco claras o inconsistencias en la información pueden ser señales de alerta.

Investigar al desarrollador. Es recomendable verificar quién está detrás de la aplicación. Los desarrolladores legítimos suelen tener un historial de otras apps publicadas y una reputación reconocible. En cambio, un desarrollador desconocido o sin historial puede generar sospechas.

Revisar los permisos solicitados. Si una aplicación solicita permisos que no parecen necesarios para su funcionamiento —por ejemplo, acceso a funciones del sistema que no tienen relación con su objetivo— podría tratarse de una aplicación maliciosa.

Hay señales de que una app instalada puede ser maliciosa.

Incluso después de instalar una aplicación, existen algunos indicadores que pueden alertar sobre un posible riesgo. Entre estos, que la app no funcione como debería, que presente comportamientos extraños como abrirse o cerrarse sola, o que aparezcan cargos inesperados en la tarjeta de crédito o en la factura del teléfono.

Otros síntomas pueden incluir el envío de mensajes o llamadas desconocidas desde el dispositivo, un consumo inusual de batería o de datos móviles, o la aparición de publicidad invasiva y aplicaciones instaladas sin autorización del usuario.

Si un usuario sospecha que ha descargado una aplicación maliciosa, lo recomendable es eliminarla inmediatamente y utilizar una solución de seguridad que permita analizar el dispositivo y detectar posibles amenazas.