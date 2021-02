SICA, SIECA y BCIE premian investigaciones de 3ra. edición del “Call For Papers”

Las secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entregaron premiaron a los cinco ganadores del Call For Papers, así como diez menciones honoríficas a los trabajos de investigación más destacados.

Foto: SICA.

Centroamérica. Cinco trabajos de investigación formulados por profesionales, personas académicas, al sector público y del ramo de la investigación comprometidos con el proceso de la integración centroamericana fueron premiados en la 3° edición del Call For Papers: La Integración Centroamericana hacia el Bicentenario de la Independencia y los 30 años del SICA”.

También se hicieron diez menciones honoríficas, entre los trabajos de investigación más destacados, según los criterios del programa, lo cuales son reconocidos mediante un certificado de acreditación.

La convocatoria fue lanzada para la recepción de artículos de investigación el 3 de julio y cerrada el 31 de octubre del año pasado por la Secretaría General del SICA, la SIECA y el BCIE.

En esta edición se sumaron aliados estratégicos como: la Unión Europea (UE), la Fundación ETEA, como Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el objetivo de crear un espacio de alto nivel para la generación de conocimiento y de investigación especializada en materia de integración.

Los cinco artículos ganadores son premiados con fondos que suman un monto de US$20,000, otorgados según los criterios de elegibilidad de la convocatoria, en el siguiente orden:

Primer lugar, USD 7,500.00, por el trabajo Misión Científica del Satélite Morazán: Integración regional a través de la cooperación espacial para el monitoreo del riesgo hidrometeorológico en cuencas hidrográficas centroamericanas.

La investigación fue hecha por: Ana María Araya Castro, Daniel Gutiérrez González, Tracy Campos Robles, María José Molina Montero, de nacionalidad costarricense; Javier Mejuto, hondureño; y Oliver Sierra Pac, guatemalteco.

Segundo lugar, USD 5,000.00; por el trabajo Centroamérica: Hacia una bioeconomía potenciada a través de una biodiversidad preservada.

Investigación realizada por: Roger Midence, nicaragüense; Francisco Serrano Bernardo, español; y Alessandra Bonoli, italiana.

Tercer lugar, USD 3,000.00, por el trabajo A methodological framework to assist in the renewable energy policies of the Central American countries based on the Analytical Network Process (ANP), realizado por: Juan Carlos Murillo Castellanos, hondureño.

Cuarto lugar, USD 2,500.00, por el trabajo Industria 4.0 en Centroamérica: Estado actual y esfuerzos para su acercamiento a las PYMES ante los nuevos retos y oportunidades post COVID-19, realizado por: Silvia Marcela Segura González, costarricense.

Quinto lugar, USD 2,000.00, por el trabajo Centroamérica y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea: Una mirada al aprovechamiento del acuerdo en el comercio de bienes. Por: Carlos Alberto Melara Cañas, salvadoreño.