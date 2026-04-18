Shriners El Salvador: un paso histórico hacia atención integral de la niñez

Con esta iniciativa, Shriners El Salvador proyecta consolidarse como un referente nacional en atención integral infantil, promoviendo valores como la solidaridad, la inclusión, la esperanza y el servicio, pilares que orientan su labor institucional.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Shriners El Salvador inició el proyecto Centro Integral Shriners El Salvador, una iniciativa orientada a fortalecer la atención especializada de la niñez salvadoreña, en alineación con la misión humanitaria de Shriners a nivel global, reconocida por su compromiso con la salud y el bienestar infantil.

Este proyecto, que cuenta con una inversión de más de $300 mil, representa un avance significativo en el desarrollo de servicios de atención en el país, al integrar en un solo espacio distintas áreas de intervención enfocadas en el desarrollo físico, emocional y social de la niñez, especialmente aquella en condición de vulnerabilidad.

El Centro Integral Shriners El Salvador ha sido concebido como una infraestructura moderna, accesible e inclusiva, diseñada para brindar atención especializada a través de servicios como ortopedia, rehabilitación física, atención psicológica, programas de apoyo psicosocial y acciones orientadas a la promoción de la salud infantil.

Bajo un enfoque multidisciplinario, el centro no solo atenderá condiciones médicas, sino que también ofrecerá acompañamiento integral a los pacientes y sus familias, contribuyendo de manera directa a la mejora de su calidad de vida y al desarrollo de nuevas oportunidades para su futuro.

En este contexto, la colocación simbólica de la primera piedra marca el inicio de este importante proyecto, reafirmando el compromiso de Shriners El Salvador con la niñez del país, así como la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones y actores clave que harán posible su ejecución.