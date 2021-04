Servicio de agua se reanudaría a las 7:00 a.m. del miércoles

El Presidente de ANDA ha pedido a la población que, en estos momentos de déficit de agua potable, en virtud de los trabajos realizados en las plantas de la institución, que reporte cualquier problemática al número de WhatsApp 7838-1462.

Foto: ANDA.

San Salvador. El Presidente de ANDA, Rubén Alemán, informó a la población que el servicio de agua potable se reanudaría a partir de las 7:00 a.m. del miércoles 22 de abril progresiva y paulatinamente en las zonas afectadas. Desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. se había avanzado en un 25% muy por encima del 16% estimado para ese momento.

Cerca de 40 pipas han sido desplegadas en las zonas afectadas, para atender la demanda de la población ante la falta del servicio de agua potable, en el centro, sur, suroriente y norte de San Salvador.

El avance superior a lo previsto en los lapsos estimados, podría significar que el agua se restablezca en menos menor tiempo que el anunciado, pero ello depende de si se mantiene el ritmo de avance, reiteró el Presidente de la autónoma.

Esta es la ruta final al arranque de Las Pavas, previsto para los próximos tres meses, para servir mejor el agua a 1.5 millones de personas, es decir, al 40% de la población capitalina.

Alemán dijo que después de estos trabajos se buscará blindar climáticamente la planta Las Pavas, para protegerla ante cualquier evento climático extremo y apostarle a la resiliencia.

El Presidente de ANDA ha pedido a la población que, en estos momentos de déficit de agua potable, en virtud de los trabajos realizados en las plantas de la institución, que reporte cualquier problemática al número de WhatsApp 7838-1462.

«Este paro no fue antojadizo, fue sistemáticamente ordenado y articulado. Tenemos un plan de contingencia», explicó el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados al dar a conocer la situación en la que se encuentran los trabajos. Este consiste en retirar las piezas obsoletas de los sistemas de distribución y, al mismo tiempo, se realiza el mantenimiento del equipo ya instalado.