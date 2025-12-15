SERSAPROSA fortalece su flota con diez nuevos pick-ups

Los nuevos vehículos apoyarán directamente la operatividad del Área de Traslado de Valores, incrementando la disponibilidad de rutas, optimizando tiempos de respuesta y reforzando la logística en los momentos de mayor demanda del año.

Foto: Sersaprosa.

San Salvador. Con el firme compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad, eficiencia y excelencia operacional, SERSAPROSA anuncia la incorporación de diez nuevos pick-ups a su flota especializada de Traslado de Valores, una inversión estratégica que refuerza la capacidad operativa de la compañía de cara a la temporada navideña.

Esta renovación forma parte del plan permanente de modernización de la flota vehicular de SERSAPROSA, que busca garantizar operaciones más ágiles, seguras y confiables para todos sus clientes a nivel nacional.

Con esta ampliación, la empresa continúa demostrando su enfoque en la mejora continua, manteniendo un parque vehicular actualizado y adecuado a las crecientes demandas del mercado.

“En SERSAPROSA trabajamos cada día para ofrecer un servicio de excelencia, apoyado en tecnología, mantenimiento constante y una infraestructura de primer nivel. La llegada de estos nuevos vehículos nos permitirá responder más eficientemente a los altos volúmenes operativos de la época navideña, fortaleciendo la seguridad y puntualidad que nuestros clientes esperan,” señaló la Gerencia General.

Los nuevos vehículos apoyarán directamente la operatividad del Área de Traslado de Valores, incrementando la disponibilidad de rutas, optimizando tiempos de respuesta y reforzando la logística en los momentos de mayor demanda del año.

Con esta inversión, SERSAPROSA reafirma su compromiso con la mejora continua de sus procesos, la excelencia operacional, la implementación de soluciones modernas y seguras y la atención al cliente como prioridad central

SERSAPROSA agradece la confianza que durante años han depositado sus clientes en sus servicios y reitera su misión de seguir evolucionando para ofrecer soluciones integrales y confiables en seguridad privada y logística de valores.