Séptima escuela migueleña intervenida mediante proyecto “Dos Escuelas por Día”

Las aulas de parvularia contarán con servicios sanitarios especiales, ducha, lavamanos y área de juegos. Las demás aulas dispondrán de batería sanitaria para alumnos y docentes, cisterna y equipo de bombeo.

Foto: DOM.

San Miguel. El Centro Escolar María Luisa Parada, de Moncagua, San Miguel Centro, será el séptimo centro escolar intervenido en dicho departamento, mediante el proyecto “Dos Escuelas por Día”.

Más de 800 estudiantes serán beneficiados con una moderna y digna infraestructura, encomendada a la Dirección de Obras Municipales, dijeron fuentes de la institución.

El proyecto abarcará un área de 4,724 metros cuadrados, que incluye la rehabilitación de 13 módulos y 15 aulas, dos destinadas a parvularia y las restantes para estudiantes de primero a noveno grado.

Aparte de otras grandes mejoras, se sustituirán los pisos por acabados modernos en porcelanato y caucho, y se optimizarán los sistemas de drenaje, contra incendios y eléctrico, además de la instalación del internet gratuito.

Algunas de las infraestructuras entregadas son las del centro escolar caserío El Ciprés, cantón El Niño, San Miguel Centro; el centro escolar del caserío Agua Fría, playa Punta Mango, Jucuarán; y El Molino, en Concepción de Oriente, en La Unión.