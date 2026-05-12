Semana Mundial de Seguridad Vial, educación interactiva en El Salvador

El gobierno impulsa iniciativas educativas innovadoras que fortalecen la seguridad vial, promoviendo hábitos responsables y contribuyendo a la reducción de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional.

Foto: SDP.

San Salvador. La plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador, acogió este martes a decenas de niños y adolescentes que buscan aprender interactivamente sobre las normas de tránsito, en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Seguridad Vial.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que procuran fortalecer la educación vial desde edades tempranas, fomentando una cultura de responsabilidad y prevención en las vías públicas, indicaron fuentes oficiales.

La directora ejecutiva del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), Bessy Guzmán, destacó que este espacio representa una herramienta clave para acercar el aprendizaje a la niñez y enfatizó que este parque está diseñado para que los niños conozcan correctamente a desplazarse en las vías, ya sea como peatones, ciclistas, pasajeros o futuros conductores.

Por su parte, la oficial de programas del PNUD, Ryna Ávila, subrayó la importancia de esta iniciativa para la construcción de ciudades más seguras y sostenibles.

En tanto, el director general de Tránsito, Félix Serrano, explicó que el parque cuenta con una alfombra de simulación de 17 metros de ancho por 30 de largo, elaborada con materiales resistentes a la intemperie y diseñada como una ciudad a escala, que incluye redondeles, señalización y ciclovías.

Así, el gobierno impulsa iniciativas educativas innovadoras que fortalecen la seguridad vial, promoviendo hábitos responsables y contribuyendo a la reducción de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional.