Secretaria Nacional de Juventud del PDC renuncia a su cargo

Rodolfo Parker, Secretario General del PDC, a quien le fue dirigida la carta de renuncia, no se ha pronunciado públicamente, al menos en sus redes sociales.

Foto: Redes sociales.

San Salvador. La Secretaria Nacional de Juventud del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Vanessa Calderón, renunció el lunes a su cargo, según lo confirmó a través de una carta enviada a las autoridades de dicho partido político.

Tras agradecer la oportunidad de desempeñar el cargo la joven miembro de la Democracia Cristiana indica en su carta que observó y encontró una organización con grandes brechas en cuanto a liderazgo y desarrollo organizacional de la estructura (juvenil).

Aún más, resalta el hecho de la falta de congruencia entre lo que se espera y el cómo se gestiona y obra en la referida dirección y que, por ello, “como profesional objetiva y responsable, no me puedo comprometer con jóvenes salvadoreños, si no observo la estructura para incubar, nutrir y sostener una nueva generación de jóvenes líderes, con verdadera y genuina formación en liderazgo de servicio demócrata cristiano”.

A su juicio, la democracia cristiana del país debe realizar una introspección genuina para “identificar aspectos a soltar” y también para iniciar “un proceso de reinvención y conexión con su esencia.

Calderón dice que esto podrá ayudar a capitalizar a la Democracia Cristiana como organización con equipos de alto desempeño y propósitos de transformación del liderazgo al interior del partido.

“Será difícil mantener una retórica de cambio sin que se evidencien los mismos, desde la actitud, la visión y la convicción de querer evolucionar”, reclama Vanessa Calderón, quien aclaró que no renuncia al partido, porque “su convicción ideológica en la Democracia Cristiana como estilo de vida, se mantiene”.

