Secretaría de Innovación premia a ganadores del SmartCity Challenge 2025

Foto: ASP.

San Salvador. Este jueves, la Secretaría de Innovación preió a los ganadores del SmartCity Challenge 2025, una competencia educativa que estimula la creatividad de estudiantes y docentes, utilizando Minecraft Education Edition.

Esto permite que diseñen soluciones en ciudades inteligentes, educación y agricultura, para un El Salvador innovador, promoviendo el pensamiento crítico y las competencias digitales.

Durante el evento se presentaron 62 proyectos en el ecosistema agrícola, 55 en el ecosistema educativo y 87 en ciudades inteligentes.

“No buscamos en sí emular un juego. Esto va mucho más allá que eso, se trata de que ustedes aprendan, que generen habilidades y competencias para empezar a plasmar, así como a diseñar cómo quieren hacer un mejor El Salvador”, señaló el secretario de Innovación, Daniel Méndez.

El tercer lugar del SmartCity Challenge 2025 fue para el equipo del Centro Escolar «Cantón Bobadilla», de La Unión, que participó en el ecosistema agrícola; el segundo, para el Colegio El Espíritu Santo, del ecosistema ciudades inteligentes; y el primero, para el Instituto Hermanas Somascas, del ecosistema educativo.

“Dependemos mucho de ustedes para que nuestro país vaya cambiando como todos queremos”, destacó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, al referirse a los concursantes.

Actividades como el SmartCity Challenge permiten que los estudiantes experimenten con escenarios reales y proyecten sus ideas y cómo pueden convertirse en planes aplicables. Además, que se fortalece la cultura de la innovación en edades tempranas.