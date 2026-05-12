Se viene el 39º Campeonato Panamericano Master de Levantamiento de Pesas

Se trata de un evento deportivo de gran relevancia que reunirá a atletas de distintos países del continente americano.

Foto referencial: Fedepesas.

San Salvador. Durante cuatro días, del 28 al 31 de mayo, la capital salvadoreña se convertirá en el epicentro del levantamiento de pesas master, ofreciendo un espacio de competencia, camaradería y excelencia deportiva. El evento se desarrollará en la duela del Palacio de los Deportes “Carlos Famoso Hernández”.

“El campeonato busca promover la práctica de levantamiento de pesas en todas las edades, fortalecer los lazos entre naciones y destacar el talento de los atletas que representan a sus países”, dijo Marvin Martínez, director técnico del campeonato.

Agregó que la organización del evento cuenta con el apoyo de INDES, la Federación Salvadoreña de Pesas (FEDEPESAS) el aval de la Confederación Panamericana de Levantamiento de Pesas y Confederación Centro suramericana y del Caribe de Levantamiento Master de Pesas.

Los países confirmados son: Aruba, Argentina, Costa Rica, Curazao, Colombia, Cuba, República Dominicana ,Chile, Venezuela ,Guatemala, Honduras ,Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Puerto Rico y Brasil con alrededor de 258 atletas master femenino y masculino.

Por El Salvador participarán Valerio Fontanals Llort, Oscar Anibal Cañas en 85 kgs, Luis Santos Vásquez, 95 kgs.; Juan Josúe Martínez, 110 kgs., Marvin Martínez, Julio César Salamanca y Marvin López, entre otros.

En damas, Estebana Osorio, Kenia Sucel, Sandra Cerna, Eva María Dimas, Abigail Vega y Elohina Vásquez; entre otras.

A nivel internacional se han inscrito Walter Llerena de Ecuador, Manolo Campos y Robert Arroyo de Estados Unidos, Alexa Agramontés de Perú, Rogerio Icardi de Brasil, Cristina García de Estados Unidos, Jessica Quats de Colombia, Nidia Pardo de Venezuela y Klary Rodríguez de República Dominicana, entre otras pesistas.

Se ha garantizado un nivel competitivo de primer orden y una experiencia inolvidable para participantes. Los países favoritos Estados Unidos, República Dominica y Ecuador y los espectadores; la entrada es gratis, el acto de inauguración está previsto para el jueves 28 de mayo a las 11:00 a.m.