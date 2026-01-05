SAO produce su propia agua envasada y autorizada

También destacó que esto representa ingresos que no provienen de nuevos impuestos ni nuevas tasas, es decir que no es una carga más para el pueblo sino un beneficio.

Foto: SAO.

Santa Ana. El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, anunció en sus redes sociales el lanzamiento de agua embotellada, producida en una empresa municipal de dicho municipio santaneco.

Castro dice que este esfuerzo es una “búsqueda de sostenibilidad municipal, rompiendo el esquema histórico de ser carga para el Gobierno Central, que ya hace un increíble trabajo en esta gran visión de nuestro Presidente Nayib Bukele”.

También destacó que esto representa ingresos que no provienen de nuevos impuestos ni nuevas tasas, es decir que no es una carga más para el pueblo sino un beneficio.

Según el funcionario, la calidad de esta agua es de manantial con muchos nutrientes y tiene un precio totalmente más accesible que beneficiara el bolsillo, no solo de los santanecos, sino de todos los salvadoreños. “Siendo una empresa netamente municipal, el dinero servirá para obras para el pueblo. Apóyanos comprando agua SAO y beneficiarás e impulsarás las obras sociales que haremos. Gloria a Dios, ya que sin Él nada de esto pudiéramos hacer”, concluyó el alcalde Castro.